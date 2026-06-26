Μέσα σε 2 χρόνια η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα – Η συνάντησή του με τον Μητσοτάκη

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

Snapshot Η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προγραμματίζεται εντός των επόμενων δύο ετών και θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες.

Η αποστολή αποτελεί μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος με ορίζοντα το 2035.

Ο αστροναύτης θα πραγματοποιήσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που προτάθηκαν από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την προβολή ελληνικών τεχνολογιών και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Θα υλοποιηθούν προγράμματα για την ενθάρρυνση νέων να ασχοληθούν με τις επιστήμες, όπως μαθητικοί διαγωνισμοί και αλληλεπιδράσεις με αστροναύτες στον ΔΔΣ. Snapshot powered by AI

Η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τέθηκε επί τάπητος σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά και την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Τι θα κάνει στο διάστημα ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του ΔΔΣ. Ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια, ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και την προβολή ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδιά να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού για την κατασκευή δορυφόρου, η διοργάνωση διαγωνισμών STEM και η αποστολή ερωτήσεων από μαθητές προς τους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Αδριανός Γολέμης.

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

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