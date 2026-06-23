Φωτιές στην κυβέρνηση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά Αβραμόπουλου – H στάση του Μαξίμου

Snapshot Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά στο σκάνδαλο Qatargate.

Το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη διαδικασία και η κυβέρνηση θα υπερψηφίσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Αβραμόπουλου.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται τις κατηγορίες, παραιτείται από την ασυλία του και ζητά άμεση δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλει πλήγμα στην αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας και συνδέει την υπόθεση με άλλες δικαστικές υποθέσεις κυβερνητικών στελεχών.

Η υπόθεση θα εξεταστεί στη Βουλή μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας και οριστική απόφαση θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Snapshot powered by AI

Προβληματισμός επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την δικαστική εξέλιξη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η κυβέρνηση αν και επίσημα δεν έχει πάρει θέση επί του θέματος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία χρονοτριβή, με τον ίδιο τον πολιτικό να δηλώνει πως όταν έρθει το θέμα στη Βουλή δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Την ίδια ώρα στα «κάγκελα» είναι η αντιπολίτευση που μιλά για βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία της ΝΔ και συνδέει το θέμα με την καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση με τη διαρροή των email.

Oι βαριές κατηγορίες

Η είδηση έσκασε σαν «βόμβα» στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου. Οι δικαστικές αρχές των Βρυξελλών, στο πλαίσιο της πολύκροτης έρευνας για τις οικονομικές επιρροές ξένων κρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον Έλληνα πολιτικό.

Τα αδικήματα που του αποδίδονται είναι ιδιαίτερα σοβαρά:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

Διαφθορά

Το επίκεντρο της έρευνας εστιάζει σε αμοιβές ύψους 75.000 ευρώ που έλαβε ο κ. Αβραμόπουλος από τη ΜΚΟ «Fight Impunity», η οποία ανήκε στον φερόμενο ως εγκέφαλο του δικτύου, Αντόνιο Παντσέρι.

Τι στάση θα κρατήσει το Μαξίμου;

Η αντίδραση της κυβέρνησης αν και δεν έχει ακόμα εκφραστεί, ωστόσο έχει σαφές σήμα αποστασιοποίησης. Κυβερνητικές πηγές έχουν ξεκαθαρίσει πρόσφατα για άλλες υποθέσεις διαφθοράς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία προσπάθεια πολιτικής κάλυψης.

Η επίσημη θέση της κυβέρνησης σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κινηθεί ακολούθως:

Άμεση διαβίβαση: Μόλις το ένταλμα φτάσει μέσω της Εισαγγελίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή, οι διαδικασίες θα τρέξουν με ρυθμούς εξπρές.

Μόλις το ένταλμα φτάσει μέσω της Εισαγγελίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή, οι διαδικασίες θα τρέξουν με ρυθμούς εξπρές. Καμία καθυστέρηση: Η κυβερνητική πλειοψηφία θα υπερψηφίσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Η κυβερνητική πλειοψηφία θα υπερψηφίσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Θεσμική διαλεύκανση: Η υπόθεση πρέπει να κριθεί αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.

Η απάντηση Αβραμόπουλου

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση, εμφανιζόμενος έτοιμος να αντιμετωπίσει τους Βέλγους δικαστές. Σε δημόσια δήλωσή του χαρακτήρισε τις κατηγορίες «εντελώς ανυπόστατες» και προϊόν παρερμηνείας των δραστηριοτήτων του στην Ευρώπη.

Παράλληλα, θέλοντας να προλάβει τις πολιτικές εντυπώσεις, ξεκαθάρισε:

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα βουλευτικής ασυλίας.

Ζητά ο ίδιος την άμεση σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

Επιθυμεί την πλήρη και ταχεία δικαστική διερεύνηση για να «λάμψει η αλήθεια».

Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επιχειρούν να επιφέρουν καίριο πλήγμα στο προφίλ της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε μια από τις σκληρότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Με επίσημη ανακοίνωσή του, συνέδεσε την υπόθεση Αβραμόπουλου με την πρόσφατη δικαστική καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για το σκάνδαλο των μαζικών email. Η αξιωματική αντιπολίτευση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο» [ΣΥΡΙΖΑ]. Παράλληλα, κάλεσε τους κυβερνητικούς βουλευτές να μην διανοηθούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία, προειδοποιώντας για τυχόν επιχειρήσεις συγκάλυψης.

Τα επόμενα βήματα

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνει συγκεκριμένα θεσμικά βήματα, καθώς η ιδιότητα του εν ενεργεία βουλευτή μπλοκάρει την αυτόματη εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος:

Διαβίβαση φακέλου: Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών παραλαμβάνει το ένταλμα και το στέλνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εισαγωγή στη Βουλή: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβιβάζει το αίτημα στον Πρόεδρο της Βουλής. Επιτροπή Δεοντολογίας: Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει την υπόθεση και εισηγείται στην Ολομέλεια. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Το σώμα αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.

Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο» τις επόμενες εβδομάδες, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιδιώκει τη γρήγορη απεμπλοκή του από μια υπόθεση που ξυπνά τις σκοτεινές ημέρες του ευρωπαϊκού σκανδάλου διαφθοράς.