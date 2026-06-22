Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών φέρονται να εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.

Ενήμερες οι ελληνικές δικαστικές αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου, απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο κ. Αβραμόπουλος είχε δηλώσει πως όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.