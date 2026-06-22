Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου - Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου»

Τι απαντά ο βουλευτής και πρώην Επίτροπος για τις πληροφορίες ότι οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών φέρονται να ζήτησαν άρση της ασυλίας του στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.

Δημήτρης Μάνωλης

Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου - Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatargate και δηλώνει ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν νόμιμη και ελεγμένη από ευρωπαϊκά όργανα.
  • Η υπόθεση Fight Impunity έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Ο Αβραμόπουλος δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος από την ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως το θέμα.
  • Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για το αίτημα άρσης της ασυλίας του, αλλά η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται η σχετική απόφαση της Βουλής.
  • Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την υπόθεση.
Snapshot powered by AI

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση Fight Impunity, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν απολύτως σύννομη και είχε ελεγχθεί από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Επισημαίνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity «ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη».

Ο ίδιος τονίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ και πρόσθεσε ότι το ζήτημα που επχειρήθηκε να συνδεθεί το όνομά του έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίσης, κάνει λόγο για αβάσιμες αναφορές και απορρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια εμπλοκής του σε παράνομες ενέργειες. «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο» τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία του και δηλώνει ότι θα ζητήσει ο ίδιος από την ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση.

«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η γραπτή δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το θέμα Fight Impunity

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας.

Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Ενήμερες οι ελληνικές δικαστικές αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Newsbomb, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου, απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου - 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

19:00ΥΓΕΙΑ

Φούσκωμα, καούρα και κακή όρεξη είναι πιθανά σημάδια αυτού του καρκίνου

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Σνόμπαρε ο πρωθυπουργός του Κατάρ τον Βανς; - Τι απαντά ο Αλ Θάνι για το βίντεο που έχει γίνει viral

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη σε ιπτάμενο δελφίνι με 41 επιβαίνοντες με προορισμό τους Παξούς

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά εξαιτίας του καύσωνα - Πέθαναν στο αμάξι της μητέρας τους ενώ εκείνη ψώνιζε

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα: Στο ΧΥΤΑ, στο Τεμπλόνι

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Βοιωτία, Λάρισα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη - 115 συλλήψεις από την αρχή του έτους

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 34χρονη μητέρα που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ κολυμπούσε

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: 292 παραβάσεις και 17 συλλήψεις οδηγών για αλκοόλ στην Αττική

18:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικα emails της Europol και της Αστυνομίας

18:22ΥΓΕΙΑ

Γιατι τα άτομα με ΔΕΠΥ είναι πιο ευάλωτα σε σωματικές παθήσεις

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Ιρλανδία: Ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ο πρώην ηγέτης του DUP, Τζέφρι Ντόναλντσον

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Μαρτυρικός ο θάνατός της, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση - Την χτύπησε με μπουκάλι, την μαχαίρωσε και της κατάφερε φονικό χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη - Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο - Ήχησε το 112

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: Πότε ξεκινά η επιδότηση €4,73 για κάθε κιλό - Ποιες περιοχές θα τη λάβουν πρώτες

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: «Πολύ νωρίς για εκλογές» δηλώνει ο επίδοξος διάδοχος του Στάρμερ στον πρωθυπουργικό θώκο της Βρετανίας

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγινα: Συνελήφθη 26χρονος για σεξουλαική κακοποίηση ανήλικης - Την κακοποιούσε συστηματικά από τον Αύγουστο του 2025

17:41ANNOUNCEMENTS

Κώστας Νεμπής: «Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελεώνα Θήβας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Έκλεισε η εθνική για 25 χιλιόμετρα - Επιχειρούν 11 αεροσκάφη

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη - Κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο - Ήχησε το 112

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά εξαιτίας του καύσωνα - Πέθαναν στο αμάξι της μητέρας τους ενώ εκείνη ψώνιζε

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Μαρτυρικός ο θάνατός της, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση - Την χτύπησε με μπουκάλι, την μαχαίρωσε και της κατάφερε φονικό χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη - Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές χάους σε πτήση: Μεθυσμένος επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με αστυνομικούς - Βίντεο

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυνήγι λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες: Επικηρυγμένοι με πάνω από €5 το κιλό - Τους αλιεύουν με τρίαινες και γάντζους οι ψαράδες

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τέλος» οι φθηνές online αγορές από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: Πότε ξεκινά η επιδότηση €4,73 για κάθε κιλό - Ποιες περιοχές θα τη λάβουν πρώτες

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 34χρονη μητέρα που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, ενώ κολυμπούσε

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα - «Μεγάλο μέτωπο, οι άνεμοι δεν βοηθούν», λέει ο δήμαρχος Σπάτων στο Newsbomb

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Σπάτα: «Μεγάλο μέτωπο με δυνατούς ανέμους και συνέχεια αναζωπυρώσεις», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ