Αβραμόπουλος για Qatargate: «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου - Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου»

Snapshot Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatargate και δηλώνει ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity ήταν νόμιμη και ελεγμένη από ευρωπαϊκά όργανα.

Η υπόθεση Fight Impunity έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Αβραμόπουλος δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος από την ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως το θέμα.

Οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για το αίτημα άρσης της ασυλίας του, αλλά η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτείται η σχετική απόφαση της Βουλής.

Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κάθε σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση Fight Impunity, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν απολύτως σύννομη και είχε ελεγχθεί από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Επισημαίνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity «ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη».

Ο ίδιος τονίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ και πρόσθεσε ότι το ζήτημα που επχειρήθηκε να συνδεθεί το όνομά του έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Επίσης, κάνει λόγο για αβάσιμες αναφορές και απορρίπτει οποιαδήποτε υπόνοια εμπλοκής του σε παράνομες ενέργειες. «Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο» τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία του και δηλώνει ότι θα ζητήσει ο ίδιος από την ελληνική Δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση.

«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η γραπτή δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το θέμα Fight Impunity

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Ενήμερες οι ελληνικές δικαστικές αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Newsbomb, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου, απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας από τη Βουλή.

Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

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