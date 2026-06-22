Το σκληρό μπρα ντε φερ για τη δεξιά βάση και το σχέδιο του Μεγάρου Μαξίμου

Οι διεργασίες, τα πρόσωπα και τα νέα σενάρια στον χώρο δεξιά της ΝΔ ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης – Αλλαγή γραμμής από τη ΝΔ και εξορμήσεις στα κάστρα της δεξιάς 

Κώστας Τσιτούνας

Το σκληρό μπρα ντε φερ για τη δεξιά βάση και το σχέδιο του Μεγάρου Μαξίμου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η κινητικότητα που καταγράφεται στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό και προκαλεί πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συζητήσεις για τη δημιουργία νέων σχημάτων, οι παρεμβάσεις πρώην πρωθυπουργών και οι μετακινήσεις στελεχών συνθέτουν ένα σύνθετο παζλ, με τη Νέα Δημοκρατία να επιχειρεί να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της παράταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο της Πειραιώς επαναφέρουν στο προσκήνιο το δεξιό – πατριωτικό προφίλ της ΝΔ.

Το βλέμμα στον Σαμαρά

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της γαλάζιας πολυκατοικίας παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς οι πληροφορίες για πιθανή πολιτική πρωτοβουλία συνεχίζουν να πυροδοτούν σενάρια και παρασκηνιακές διεργασίες. Στελέχη που κινούνται στον λεγόμενο «πατριωτικό» χώρο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναζητώντας τον ρόλο που θα διαδραματίσουν την επόμενη ημέρα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά, επενδύοντας στην επανασυσπείρωση της παραδοσιακής εκλογικής βάσης της ΝΔ. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η πολυδιάσπαση του χώρου μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τους βασικούς συσχετισμούς.

Πάνω σε αυτό τον καμβά κινήθηκε και η σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στους ευρωβουλευτές της Νίκης, της Ελληνικής Λύσης και της Αφροδίτης Λατινοπούλου που δεν ψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Γι’ αυτό μίλησε ξανά για ψευτοπατριώτες που όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή είτε δεν ψηφίζουν, είτε δηλώνουν παρών. Η αιχμή βεβαίως αφορά όλο το φάσμα δεξιότερα της ΝΔ.

Τέλος οι εμφανίσεις στα Pride

Την ίδια ώρα δεν είναι τυχαίο ότι η Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξαν να απέχουν συνειδητά από τα φεστιβάλ υπερηφάνειας τα οποία έλαβαν χώρα προ ολίγων ημερών σε αντίθεση με άλλες χρονιές όπου στελέχη της ΝΔ και υπουργοί είχαν ενεργή παρουσία στα Athens Pride κάτι που πλήγωσε ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της παράταξης. Καθόλου τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται και το γεγονός ότι ο κ. Παύλος Μαρινάκης κ. Μαρινάκης υποστήριξε δημοσίως τις ΣΤΑΣΥ που αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν τη δωρεάν καμπάνια στους σταθμούς του μετρό.

Με δεδομένη την άτυπη προεκλογική περίοδο στην οποία έχει εισέλθει το πολιτικό προσωπικό η Ηρώδου Αττικού προγραμματίζει ισχυρές περιοδείες ακόμα και μέσα στο «γήπεδο» του Αντώνη Σαμαρά. Ο σημερινός γραμματέας της ΚΠΕ της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως κατεβαίνουν στην ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην πρωθυπουργού στη Μεσσηνία. Ας μην λησμονούμε ότι τόσο ο Κυρανάκης όσο και η Κεραμέως είναι δύο στελέχη που αναδείχθηκαν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά. Ταυτόχρονα το «βαρύ πυροβολικό» ο Μάκης Βορίδης οδεύει στη Λακωνία και ο Θάνος Πλεύρης στην Αργολίδα.

Το επόμενο διάστημα πολύ μεγάλο βάρος θα δοθεί στην Βόρεια Ελλάδα και στην Μακεδονία προκειμένου να ανακοπούν οι διαρροές προς τα δεξιά και να περιοριστεί η δημοσκοπική άνοδος ενός ενδεχομένου κόμματος Σαμαρά που θα δημιουργούσε εμπλοκή στα ποσοστά αυτοδυναμίας που προσδοκά η Πειραιώς.

Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα κόμματα θα διεκδικήσουν την ψήφο του δεξιού ακροατηρίου, αλλά και ποιος θα εκφράσει τελικά το μεγαλύτερο τμήμα της παραδοσιακής βάσης της παράταξης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει αν οι σημερινές ζυμώσεις θα οδηγήσουν σε νέους πολιτικούς φορείς ή θα παραμείνουν εργαλείο πίεσης προς τη Νέα Δημοκρατία. Πρακτικά δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι με τις κατάλληλες εξορμήσεις μπορούν να αποτρέψουν τον πρώην πρωθυπουργό από την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

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