Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»

Η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - Το μήνυμα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης και οι στόχοι της επόμενης τετραετίας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»
Αρχείου - Sooc
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε έναν διευρυμένο απολογισμό της κυβέρνησης, με αφορμή τα τρία χρόνια από τις εκλογές του 2023 και τα επτά χρόνια διακυβέρνησης από το 2019.
  • Εννέα στις δέκα προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.
  • Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα ανοικτά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια επίλυσής τους.
  • Ο απολογισμός δεν είναι προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά η βάση για τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με ορίζοντα το 2030, έτος ορόσημο για τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
  • Η κυβέρνηση προτιμά τη σύγκριση με έργα και αποτελέσματα αντί για σύγκρουση με την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας την πολιτική σταθερότητα ως παράγοντα προόδου.
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Σε έναν διευρυμένο απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αντί της καθιερωμένης εβδομαδιαίας ανασκόπησης, προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εκλογές του 2023 και επτά ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης το 2019.

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσσει τη συνέπεια και τα μετρήσιμα αποτελέσματα ως το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι εννέα στις δέκα προεκλογικές δεσμεύσεις βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Προχωρώντας σε μια ισορροπημένη αποτίμηση, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη ανοιχτά προβλήματα στην καθημερινότητα, ενώ απαντά στην αντιπολίτευση επιλέγοντας τη «σύγκριση αντί για τη σύγκρουση».

Όπως υπογραμμίζει, ο απολογισμός αυτός δεν αποτελεί προσκόλληση στο παρελθόν, αλλά τη στέρεη βάση για τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια με ορίζοντα το ορόσημο του 2030.

Διαβάστε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου 2019-2026

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Την εβδομάδα που πέρασε συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και σε λίγες μέρες επτά χρόνια από τότε που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ανέθεσαν, για πρώτη φορά το 2019, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Προσπαθώ καθημερινά να τιμώ αυτήν την εντολή. Ξέρω ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές κι ότι δεν καταφέρνουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, από το 2019 η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής.
Γι’ αυτό και σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας πόσο έχει προοδεύσει η πατρίδα μας από το 2019 έως σήμερα. Με τρόπο μετρήσιμο και τεκμηριωμένο.
Δεν πιστεύω ότι οι πολίτες αποφασίζουν με βάση μόνο έναν απολογισμό. Κοιτούν -και σωστά- κυρίως μπροστά. Απαιτούν από εμάς να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Όμως, η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη.
Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας.
Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια, η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά. Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι’ αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή.
Όμως απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.
Βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα.
Γι’ αυτό και σήμερα μοιράζομαι μαζί σας τον συνολικό απολογισμό του έργου μας από το 2019 έως σήμερα. Όχι για να σταθούμε στο χθες, αλλά γιατί όσα πετύχαμε μαζί αποτελούν τη βάση για όσα έχουμε χρέος να αλλάξουμε έως το 2030.
Η πατρίδα προχωρά μπροστά. Με εθνική αυτοπεποίθηση, με σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Και συνεχίζουμε».

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