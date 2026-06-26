Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει τον Καραμανλή και «δείχνει» Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο

Μήνυμα ενότητας προς την καραμανλική πτέρυγα, σαφή επιλογή του Αλέξη Τσίπρα ως βασικού αντιπάλου και αιχμή τη σύγκριση των πεπραγμένων των δύο κυβερνήσεων, ο πρωθυπουργός ξεδιπλώνει τη στρατηγική της ΝΔ για τις εκλογές

Κώστας Τσιτούνας

Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει τον Καραμανλή και «δείχνει» Τσίπρα ως βασικό αντίπαλο
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Η συμπλήρωση τριών ετών από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 αποτέλεσε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αφορμή όχι για πανηγυρισμούς αλλά για την αποτύπωση της στρατηγικής με την οποία σκοπεύει να πορευθεί μέχρι τις επόμενες εθνικές κάλπες. Μια στρατηγική που συνδυάζει το άνοιγμα προς όλες τις εσωκομματικές τάσεις της παράταξης, την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και την πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί πλέον τον βασικό αντίπαλο στον δρόμο προς το 2027.

Μήνυμα προς την καραμανλική πτέρυγα

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν κυβερνητικά στελέχη στις αναφορές του πρωθυπουργού προς τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια συζήτηση για τις εσωκομματικές ισορροπίες στη ΝΔ παραμένει έντονη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να υπογραμμίσει τον σεβασμό και την αναγνώρισή του προς τον άνθρωπο επί των ημερών του οποίου εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2004.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τονίζουν ότι ο Κώστας Καραμανλής αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παράταξης και ότι η θέση του είναι «στην πρώτη γραμμή». Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία κίνηση συσπείρωσης του κομματικού ακροατηρίου και ενίσχυσης της εικόνας ενότητας στο εσωτερικό της ΝΔ, καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία της τετραετίας.

Ο Τσίπρας ως βασικός αντίπαλος

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για το ποιον θεωρεί πολιτικό του αντίπαλο. Σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο του Ράλλυ Ακρόπολις, κλήθηκε να απαντήσει ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ως συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική και ιδιαίτερα αιχμηρή:

«Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν».

Η φράση αυτή δεν θεωρείται τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισης του πρώην πρωθυπουργού και εκτιμούν ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο της σύγκρισης των δύο κυβερνητικών περιόδων.

Η στρατηγική του «το είπαμε, το κάνουμε»

Το βίντεο που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία για τα τρία χρόνια από τη δεύτερη εκλογική νίκη του 2023 συνοψίζει τη βασική φιλοσοφία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Πριν 3 χρόνια μας εμπιστευθήκατε ξανά. Με τη δική σας στήριξη, το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε», είναι το κεντρικό μήνυμα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εκλογές δεν κερδίζονται λίγους μήνες πριν από την κάλπη αλλά από την επόμενη ημέρα των προηγούμενων εκλογών. Για αυτό και ο πρωθυπουργός επιμένει ότι ο ρυθμός παραγωγής έργου πρέπει να παραμείνει σταθερός έως το τέλος της θητείας.

Το κυβερνητικό αφήγημα στηρίζεται στην ανάδειξη συγκεκριμένων παρεμβάσεων: μειώσεις φόρων για εκατομμύρια πολίτες, έργα υποδομών, μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και τη Δικαιοσύνη, ενίσχυση του ΕΣΥ, ψηφιακό κράτος, νέα αμυντικά προγράμματα και μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι συνεχείς περιοδείες του πρωθυπουργού στην περιφέρεια, καθώς και η παρουσία υπουργών και κομματικών στελεχών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια πρόωρων εκλογών, επιμένοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, ωστόσο ταυτόχρονα λειτουργεί σαν να βρίσκεται ήδη σε προεκλογική τροχιά.

Το δίλημμα της επόμενης ημέρας

Το δεύτερο επίπεδο της στρατηγικής αφορά το πολιτικό δίλημμα που θα τεθεί στους πολίτες. Η ΝΔ επιδιώκει να εμφανιστεί ως η μοναδική πολιτική δύναμη με ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Στο κυβερνητικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώνονται κυρίως σε παροχές και δαπάνες χωρίς να εξηγούν πώς θα παραχθεί ο αναγκαίος πλούτος για να χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις τους. Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελούν προϋποθέσεις για τη βελτίωση των εισοδημάτων και τη στήριξη της κοινωνίας.

Η αντεπίθεση με τους φόρους

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η κυβέρνηση στην υπενθύμιση της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και των οικονομικά ασθενέστερων, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 2015-2019 επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν περίπου 30 φόροι.

Στο κυβερνητικό οπλοστάσιο περιλαμβάνονται η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, οι αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καυσίμων, η αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, οι επιβαρύνσεις στα ενοίκια και η αύξηση των κρατήσεων στις συντάξεις.

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, η κυβέρνηση προβάλλει ότι κατά την περίοδο Μητσοτάκη έχουν μειωθεί συνολικά 83 άμεσοι και έμμεσοι φόροι, ενώ αρκετές από τις επιβαρύνσεις της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανατραπεί.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η πολιτική σύγκρουση των επόμενων μηνών θα αποκτήσει ολοένα και πιο έντονα χαρακτηριστικά σύγκρισης ανάμεσα στις δύο περιόδους διακυβέρνησης. Από τη μία, η ΝΔ θα επιχειρήσει να αναδείξει το έργο της και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Από την άλλη, θα επιδιώξει να υπενθυμίζει διαρκώς τις επιλογές της διακυβέρνησης Τσίπρα.

Με το άνοιγμα προς τον Κώστα Καραμανλή, την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και τη στοχευμένη αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει ότι αντιμετωπίζει την πορεία προς το 2027 ως έναν πολιτικό μαραθώνιο που έχει ήδη ξεκινήσει. Και όπως συνηθίζει να λέει ο ίδιος, «εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει».

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