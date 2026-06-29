Ολoκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου - Στις 14.00 οι ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

Για το αποτέλεσμα της σύσκεψης θα γίνουν δηλώσεις στις 14:00 στο υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτραπούν νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν φόβους για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση που θα συγκρατήσει τις τιμές στα βασικά αγαθά χωρίς να προκαλέσει νέες στρεβλώσεις στην αγορά.

Δύο βασικά σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει μια άτυπη «συμφωνία κυρίων» ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με στόχο εθελοντικές μειώσεις τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων. Το δεύτερο αφορά την παράταση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δεσμεύσεις από την αγορά.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να στείλει μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει πρώτη προτεραιότητα, ενώ από την πλευρά των επιχειρήσεων αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών και τις επιβαρύνσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.