Σούπερ μάρκετ: Τη Δευτέρα η πρεμιέρα για τις αιτήσεις με μειώσεις τιμών 5% έως 20%

Snapshot Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή δεσμευτικών προτάσεων από επιχειρήσεις για μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ.

Οι μειώσεις θα είναι μόνιμες και θα ισχύουν από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, με βάση την κανονική τιμή προϊόντος στις 27 Αυγούστου.

Οι κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνουν τρόφιμα, βρεφικά και σχολικά είδη, καθώς και προϊόντα οικιακής και προσωπικής φροντίδας.

Τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια και θα διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές για τουλάχιστον δύο μήνες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς προστατεύει τον ανταγωνισμό με 16 δικλείδες ασφαλείας, απαγορεύοντας ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, η Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις. Στόχος του σχεδίου είναι η επίτευξη πραγματικών μειώσεων από 5% έως 20% σε βασικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η πρωτοβουλία, η οποία δρομολογήθηκε έπειτα από διαδοχικές συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου, αφορά μόνιμες μειώσεις στις κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσωρινές προσφορές. Ως τιμή αναφοράς θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος στις 27 Αυγούστου, ενώ τυχόν μεταγενέστερες προωθητικές ενέργειες θα υπολογίζονται πάνω στη νέα, μειωμένη τιμή.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ):

Αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου: Ξεκινά η κατάθεση προτάσεων από τις επιχειρήσεις ανά κωδικό προϊόντος (barcode).

Τρίτη 28 Ιουλίου: Αξιολόγηση των προτάσεων από την Αρχή.

Τετάρτη 29 Ιουλίου: Γνωστοποίηση στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των κωδικών που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Δευτέρα 3 Αυγούστου: Υποβολή των τελικών προτάσεων και ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα προϊόντα υψηλής προτεραιότητας

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ επισημαίνει ότι η συμμετοχή πρέπει να αφορά προϊόντα ευρείας καταναλωτικής βάσης και υψηλής εμπορικής σημασίας. Στις κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

Τρόφιμα: Νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, είδη πρωινού και αναψυκτικά.

Νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, είδη πρωινού και αναψυκτικά. Βρεφικά & Σχολικά: Βρεφικό γάλα, πάνες και σχολικά είδη.

Βρεφικό γάλα, πάνες και σχολικά είδη. Οικιακή & Προσωπική Φροντίδα: Απορρυπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε barcode (υφιστάμενη τιμή, νέα τιμή, ποσοστό μείωσης), ενώ τα προϊόντα που θα ενταχθούν θα πρέπει να διατηρήσουν τη μειωμένη τιμή τους για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ειδική σήμανση και προστασία του ανταγωνισμού

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών, τα προϊόντα που συμμετέχουν θα φέρουν ειδική ενοποιημένη σήμανση στα ράφια των καταστημάτων, ενώ θα υπάρχει και συνεχής ενημέρωση μέσω ειδικής ενότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei.

Τέλος, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η ΑΑΕΑ&ΠΚ έχει θεσπίσει 16 αυστηρές δικλείδες προστασίας του ανταγωνισμού, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σχετικά με τιμές, κόστη ή εμπορικές στρατηγικές. Όπως τονίζει η Αρχή, η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από το πραγματικό και διατηρήσιμο όφελος που θα φτάσει στα ελληνικά νοικοκυριά.

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