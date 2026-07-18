Τέλος οι εξάδες νερών και αναψυκτικών στα σούπερ μάρκετ; Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΕΕ

« Από τον Αύγουστο τέλος οι εξάδες νερού ». Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα στο εξωτερικό και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί τις εξάδες νερού από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, από την εξέταση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/40, των διευκρινίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αναλύσεων διεθνών μέσων όπως το Reuters, προκύπτει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητικός.

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