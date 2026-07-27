Ηράκλειο: Με χειροπέδες κατέληξε Γαλλίδα τουρίστρια λόγω συμπεριφοράς λίγο πριν την πτήση της

Snapshot Μία 46χρονη Γαλλίδα τουρίστρια προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο λόγω επιθετικής συμπεριφοράς.

Η τουρίστρια απευθύνθηκε επιθετικά σε υπαλλήλους και άλλους επιβάτες πριν την πτήση της για Παρίσι.

Οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν και συνέλαβαν τη γυναίκα μετά την αποτυχία να ηρεμήσει.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης και η υπόθεση προχωρά νομικά. Snapshot powered by AI

Με χειροπέδες κατέληξε μία Γαλλίδα τουρίστρια στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου Κρήτης, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της για Παρίσι, το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου.

Όπως αναφέρει το cretalive, η 46χρονη γυναίκα προκάλεσε αναστάτωση στο αεροδρόμιο, έχοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο στους υπαλλήλους όσο και στους υπόλοιπους επιβάτες.

Καθώς η γυναίκα δεν μπορούσε να ηρεμήσει, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες την απομάκρυναν από το σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της τάξης, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη νόμιμη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης