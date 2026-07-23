Ηράκλειο: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο με 20 κιλά χασίς – Διεθνές κύκλωμα «βλέπουν» οι Αρχές

Μεγάλη έρευνα σε εξέλιξη ώστε τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου να «αποκωδικοποιήσουν» τη διαδρομή της 22χρονης που ταξίδευε μόνο με τα ρούχα που φορούσε

Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο με 20 κιλά χασίς – Διεθνές κύκλωμα «βλέπουν» οι Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 22χρονη Ισπανίδα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με 19,1 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κρυμμένα σε βαλίτσα.
  • Η κάνναβη ήταν τύπου Skunk από υδροπονική καλλιέργεια, αξίας περίπου 80.000 ευρώ.
  • Η 22χρονη είχε ρόλο «μεταφορέα» και ταξίδευε μόνο με τα ρούχα που φορούσε και το κινητό της, που θεωρείται κλειδί για την έρευνα.
  • Οι Αρχές εντόπισαν στοιχεία για διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και σχετίζουν την υπόθεση με άτομο ονόματι «Μάξ» που καθοδηγούσε τη συλληφθείσα.
  • Η προανάκριση διενεργείται από τη Δίωξη Ναρκωτικών Ηρακλείου και η 22χρονη θα οδηγηθεί στην εισαγγελική Αρχή.
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Δύο συσκευασίες που ήταν αεροστεγώς κλεισμένες και περιείχαν 11,1 και 8 κιλών κάνναβης αντίστοιχα περιείχε η μεγάλη βαλίτσα που παρέδωσε στις αποσκευές της Βαρκελώνης η 22χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη την Πέμπτη (23/7) στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πρόκειται για Skunk προερχόμενο από υδροπονική καλλιέργεια, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου σε 80 χιλιάδες ευρώ.

Το ταξίδι της 22χρονης Νατάλια

Η 22χρονη Νατάλια πέταξε με πτήση τσάρτερ στις 4.30 τα ξημερώματα από Βαρκελώνη και γύρω στις 8.30 με 9 παρά το πρωί της Πέμπτης «πάτησε» Ηράκλειο. Στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου περίμεναν ήδη στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» και την πήραν ουσιαστικά μέσα από το αεροσκάφος αφού στη διάθεση τους είχαν μόνο τα στοιχεία της. Δεν γνώριζαν δηλαδή πώς είναι. Και υπήρχε αγωνία μην την χάσουν σε ένα αεροδρόμιο στο οποίο δεν πέφτει «καρφίτσα» από τον κόσμο, με τον έναν πάνω στον άλλον.

Όταν πια αστυνομικοί βρήκαν την βαλίτσα, η 22χρονη αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί τους και να δώσει τον κωδικό ασφαλείας για να την ανοίξουν. Ισχυρίστηκε, κατά πληροφορίες, ότι της παρέδωσαν την αποσκευή σφραγισμένη, ενώ η ίδια δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της. Αστυνομικοί αναγκάστηκαν να την κόψουν και τότε βρήκαν τις δύο συσκευασίες που ήταν και το μοναδικό περιεχόμενο της αποσκευής.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΑΣ:

Τα στελέχη της Δίωξης αναζητούν τον Μάξ

Όπως δείχνουν τα μέχρι στοιχεία η 22χρονη Ισπανίδα είχε ρόλο «transporter»: θα πετούσε με τσάρτερ στο Ηράκλειο, θα παρέδιδε τη βαλίτσα με τα ναρκωτικά και θα αναχωρούσε την επόμενη ημέρα και πάλι με πτήση τσάρτερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ταξίδεψε μόνο με τα ρούχα που φορούσε. Πάνω της δεν είχε τίποτε άλλο εκτός από το κινητό της, το οποίο αναμένεται να αποδειχθεί καταλυτικό για την πρόοδο των ερευνών.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι στο κινητό της υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που μπορούν να «ξεκλειδώσουν» την έρευνα σε μεγάλο βαθμό, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ένα καλά διαρθρωμένο διεθνές κύκλωμα. Μάλιστα, ήδη οι αρχές, μέσα πάντα από το κινητό, έχουν καταλήξει στα στοιχεία ενός ακόμα Ισπανού, με το όνομα Μαξ, ο οποίος φέρεται να καθοδηγούσε την 22χρονη Νατάλια.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

«Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνελήφθη σήμερα (23.07.2026) το πρωί, στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», 22χρονη αλλοδαπή – μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας, σχετικά με τη μεταφορά αεροπορικώς μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την 22χρονη κατ’ εντολή ομοεθνή της με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε έτερους διακινητές, σήμερα (23.07.2026) το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, εντοπίσθηκε η κατηγορούμενη στον αερολιμένα κατά την άφιξή της από χώρα του εξωτερικού.

Από την επακόλουθη έρευνα στην αποσκευή της, κατελήφθη να έχει αποκρύψει εντός αυτής, -19- κιλά και -100- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των -210- ευρώ και -1- κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

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