Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

Για την υπόθεση αναζητούνται τα στοιχεία τριών ακόμη συνεργών τους

Γιάννης Καλύβας

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Καστοριά που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με στόχο την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών.
  • Η αστυνομία συνέλαβε επ’ αυτοφώρω έναν 22χρονο «εισπράκτορα» και τρεις συνεργούς του, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.
  • Η 47χρονη θύμα της απάτης ενημέρωσε την αστυνομία πριν παραδώσει τα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ.
  • Σε βάρος τριών ακόμη συνεργών σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ οι γονείς των ανηλίκων διώκονται για παραμέληση εποπτείας.
  • Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την παράδοση των χρημάτων και τέσσερα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων.
Snapshot powered by AI

Εγκληματική οργάνωση που αποσπούσε χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης εξάρθρωσε η αστυνομία στην Καστοριά, κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης, σε συνέχεια καταγγελίας από γυναίκα που αντελήφθη την προσπάθεια εξαπάτησής της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 47χρονη γυναίκα, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της από άγνωστη γυναίκα, η οποία προσποιούμενη υπάλληλο λογιστικού γραφείου της ανέφερε ψευδώς ότι της είχε επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και ότι μπορούσε να μεσολαβήσει για τη διαγραφή του. Στη συνέχεια, στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία παρενέβησαν δύο άγνωστοι άνδρες, οι οποίοι της επιβεβαίωσαν τα προαναφερόμενα και με το πρόσχημα της δήθεν διαγραφής του υποτιθέμενου προστίμου, την έπεισαν να συγκεντρώσει και να παραδώσει σε συνεργό τους όλα τα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό που υπήρχε στην οικία της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Η 47χρονη, καθώς αντελήφθη τη σε βάρος της απόπειρα απάτης, ενημέρωσε την αστυνομία και συγκροτήθηκε κοινή επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς και του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα, καθώς και των συνεργών του.

Το απόγευμα της ίδια μέρας, κατά την παραλαβή από την 47χρονη σακούλας που περιείχε διάφορα χρυσαφικά, 14 λίρες και το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω ημεδαπό 22 ετών, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα». Κοντά στο σπίτι της 47χρονης εντοπίστηκε επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, στο οποίο επέβαιναν οι συνεργοί του --δύο ανήλικοι και μία ημεδαπή 22 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Περαιτέρω αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τριών ακόμη συνεργών τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σε βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για παραμέληση εποπτείας τους.

Το ΙΧ κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ενώ κατασχέθηκαν και τέσσερα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων. Οι ενήλικοι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, για την ταυτοποίηση των στοιχείων των τριών συνεργών των συλληφθέντων, που παραμένουν άγνωστοι.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έως 30 Ιουλίου η υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής Ιουνίου

14:23LIFESTYLE

Χαίντι Κλουμ: Ποζάρει τοπλες στην παραλία και διαφημίζει τα... πατατάκια της - Βίντεο

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μισή «κωλοτούμπα» από τον Τσίπρα για τα μη κρατικά ΑΕΙ, δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 γιατί θέλει να κλείσει το μάτι σε συγκεκριμένα ακροατήρια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

14:11ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα», πύραυλοι HELLFIRE, αναβάθμιση φρεγατών ΜΕΚΟ, μεταγωγικά C-390: Τα 10+1 εξοπλιστικά προγράμματα αξίας €4,2 δισ. που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

14:08ANNOUNCEMENTS

Roaming με χαμηλότερες χρεώσεις και περισσότερα data από την COSMOTE TELEKOM

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη

13:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη: Φθίνουσα η πορεία της πρόσβασης των ασθενών σε νέες θεραπείες στην Ελλάδα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 51 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

13:52LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Συγκινεί η ανάρτησή του για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη - «Ξεκουράσου, κανένας δε σε ξέχασε»

13:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Δεν θέλω παιδιά, έχω σχέση με ένα chatbot» - Η Κίνα απαγορεύει τους συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση της Delta δέχθηκε προειδοποίηση για εκτοξευτήρα πυραύλων

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

13:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:32ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Επέβαλε πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στη Google - «Θα αναγκαστούμε να αφαιρέσουμε εφαρμογές που αγαπούν οι Ευρωπαίοι»

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι οι εννιά νέοι αντιπρόεδροι σε ΣτΕ και Άρειο Πάγο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά: Προσήχθησαν ιατροδικαστής, γιατρός και τοξικολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές ο τελευταίος «πέρασε» με λίγο πάνω από 7.000 μόρια - Σε ποια από αυτές ο πρώτος είχε 19.010 μόρια

11:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο

09:27WHAT THE FACT

Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης και χρωστικής στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά, το πείραμα έφερε καλά νέα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Πρωτοφανής η αγριότητα του 28χρονου δράστη -Έσπασε το χέρι του από τα χτυπήματα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι εμφανίζονται ως εκδικητές της Τροίας με αφορμή την «Οδύσσεια»: Ο Μωάμεθ ο κατακτητής, η Καλλίπολη και οι ««Δούρειοι Ίπποι»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέο Μεξικό: Αρκούδα σκαρφάλωσε σε κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος και εγκλωβίστηκε - Βίντεο

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ταύρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία - Η αντίδραση του σερβιτόρου απέτρεψε τα χειρότερα - Βίντεο

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: «Η μια κόρη είδε μόνο τα πόδια του και τα αίματα, ευτυχώς γιατί δεν αντεχόταν απ' ό,τι μου είπαν» -Η συγκλονιστική μαρτυρία του αδελφού του

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη λειτουργία ο Αυτοκινητόδρομος Ε65: Η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά θα γίνεται σε 4 ώρες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας - Οι 9 περιοχές υψηλού κινδύνου

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Μάτι: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Newsbomb.gr - «Η σύζυγός μου ζούσε για 50 λεπτά αβοήθητη και κατέληξε»

12:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

13:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πώς κινήθηκαν οι περιζήτητες σχολές - Πού ανέβηκαν και πού έπεσαν περισσότερο

12:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Με 19.710 μόρια «πέρασε» η πρώτη μαθήτρια στην Ιατρική - «Η αξία του καθενός δεν μετριέται μόνο με τα μόρια»

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Γιατί δεν είχε απελαθεί ο Αιγύπτιος, αφού ήταν σεσημασμένος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ