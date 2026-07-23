Καστοριά: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες- Ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Καστοριά που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες με στόχο την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών.

Η αστυνομία συνέλαβε επ’ αυτοφώρω έναν 22χρονο «εισπράκτορα» και τρεις συνεργούς του, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.

Η 47χρονη θύμα της απάτης ενημέρωσε την αστυνομία πριν παραδώσει τα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ.

Σε βάρος τριών ακόμη συνεργών σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ οι γονείς των ανηλίκων διώκονται για παραμέληση εποπτείας.

Κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για την παράδοση των χρημάτων και τέσσερα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων. Snapshot powered by AI

Εγκληματική οργάνωση που αποσπούσε χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης εξάρθρωσε η αστυνομία στην Καστοριά, κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης, σε συνέχεια καταγγελίας από γυναίκα που αντελήφθη την προσπάθεια εξαπάτησής της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η 47χρονη γυναίκα, το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της από άγνωστη γυναίκα, η οποία προσποιούμενη υπάλληλο λογιστικού γραφείου της ανέφερε ψευδώς ότι της είχε επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία και ότι μπορούσε να μεσολαβήσει για τη διαγραφή του. Στη συνέχεια, στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία παρενέβησαν δύο άγνωστοι άνδρες, οι οποίοι της επιβεβαίωσαν τα προαναφερόμενα και με το πρόσχημα της δήθεν διαγραφής του υποτιθέμενου προστίμου, την έπεισαν να συγκεντρώσει και να παραδώσει σε συνεργό τους όλα τα τιμαλφή και το χρηματικό ποσό που υπήρχε στην οικία της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Η 47χρονη, καθώς αντελήφθη τη σε βάρος της απόπειρα απάτης, ενημέρωσε την αστυνομία και συγκροτήθηκε κοινή επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς και του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα, καθώς και των συνεργών του.

Το απόγευμα της ίδια μέρας, κατά την παραλαβή από την 47χρονη σακούλας που περιείχε διάφορα χρυσαφικά, 14 λίρες και το χρηματικό ποσό των 8.200 ευρώ, οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω ημεδαπό 22 ετών, ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα». Κοντά στο σπίτι της 47χρονης εντοπίστηκε επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, στο οποίο επέβαιναν οι συνεργοί του --δύο ανήλικοι και μία ημεδαπή 22 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Περαιτέρω αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τριών ακόμη συνεργών τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ σε βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για παραμέληση εποπτείας τους.

Το ΙΧ κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, ενώ κατασχέθηκαν και τέσσερα κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων. Οι ενήλικοι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, για την ταυτοποίηση των στοιχείων των τριών συνεργών των συλληφθέντων, που παραμένουν άγνωστοι.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης