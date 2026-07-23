Διάσωση 51 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 51 αλλοδαπούς περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με τη συνδρομή πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Οι 51 μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.