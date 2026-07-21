Μεταναστευτικό: Κατά 62% μειώθηκαν οι ροές το πρώτο εξάμηνο του 2026

Μειώθηκαν οι μεταναστευτικές ροές και αυξήθηκαν οι επιστροφές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μεταναστευτικό: Κατά 62% μειώθηκαν οι ροές το πρώτο εξάμηνο του 2026
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μείωση στις θαλάσσιες παράνομες αφίξεις κατά 27% παρατηρείται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ειδικά στο Αιγαίο η μείωση αγγίζει το 62% με συνολική μείωση των ροών πάνω από 15%. Αυτή η μείωση προστίθεται στις ήδη μειωμένες κατα 21% έναντι του 2024 μεταναστευτικές ροές του 2025.

Στις επιστροφές παρατηρείται αύξηση κατά 21%, ενώ στις αναγκαστικές επιστροφές (απελάσεις) η αύξηση φθάνει το 40% και οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω ΔΟΜ έχουν αύξηση 23%

Επιπλέον το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περιορίστηκε στο 39,7% έναντι του 58% του 2025 και 71% του 2024.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Συγγραφείς και άνθρωποι της τέχνης τον αποχαιρετούν - «Αντίο φίλε»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Live η παρουσίαση - Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση από αλεπού και δάγκωμα δέχθηκε 17χρονη στην παραλία του Αγιοκάμπου

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Κατά 62% μειώθηκαν οι ροές το πρώτο εξάμηνο του 2026

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: Το «Ελληνικό» θα αλλάξει την Ελλάδα - Συγκινήθηκα, αλήθεια σας το λέω

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διψήφια διαφορά, δεύτερη η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

11:15ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού με εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία στον Κεραμεικό – Διακοπή της κυκλοφορίας στην Πειραιώς

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Χελώνα καρέτα καρέτα επιτέθηκε στην τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα - «Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 76χρονος λουόμενος στην Επανομή

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

11:00ANNOUNCEMENTS

Από το πρώην αεροδρόμιο στο αθλητικό μέλλον της χώρας: Νέες εμπειρίες στο The Ellinikon Sports Park

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Αθήνας: Αποκτούν κλιματισμό οι συρμοί πρώτης γενιάς – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Η μαρτυρία του βοηθού αρχιφύλακα για την επίθεση με μαχαίρι – Είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρείο, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος ο δράστης

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο αποκλεισμός των Χούθι στη Ερυθρά Θάλασσα ενισχύει το Ιράν - Ποιοι είναι οι αντάρτες της Υεμένης που απειλούν την παγκόσμια ενέργεια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Honda Prelude στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Παπαστεργίου: 4.000 κλήσεις από «έξυπνες κάμερες» μέχρι στιγμής - Το επόμενο 10ήμερο οι νέες 388 από την Περιφέρεια - Ποιες παραβάσεις θα εντοπίζουν

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» νότια της Κρήτης: 36 μετανάστες εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες

10:27LIFESTYLE

Σάλος με τον Ρόμπι Γουίλιαμς - Η απάντησή του για τη «λευκή σκόνη» στο πρόσωπό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Χελώνα καρέτα καρέτα επιτέθηκε στην τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα - «Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα»

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

11:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διψήφια διαφορά, δεύτερη η ΕΛΑΣ, εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Πακέτο «μαμούθ» 2 δισ. ευρώ - Στο τραπέζι φοροελαφρύνσεις και επιδόματα - Ποιοι ευνοούνται

10:03NEWSBOMB

Ακρόπολη-επίθεση με μαχαίρι: Είχε στήσει καρτέρι κι ορμούσε σε τουρίστες ο 60χρονος δράστης - Με ψυχολογικά προβλήματα, έχει συλληφθεί ξανά

10:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Ποιος ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας που άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία

06:54LIFESTYLE

Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών

10:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Συνελήφθη 22χρονος Αλβανός με ποσότητα κοκαΐνης και χιλιάδες ευρώ

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τουρκική δήλωση για τους S-400 - Γκιουλέρ: Διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Η νύχτα που ο Νίκος Σεργιανόπουλος βρέθηκε νεκρός

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτό το καθημερινό συστατικό μπορεί να αυξάνει την αρτηριακή σας πίεση και δεν είναι το αλάτι

10:27LIFESTYLE

Σάλος με τον Ρόμπι Γουίλιαμς - Η απάντησή του για τη «λευκή σκόνη» στο πρόσωπό του

15:06LIFESTYLE

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ