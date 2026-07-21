Μεταναστευτικό: Κατά 62% μειώθηκαν οι ροές το πρώτο εξάμηνο του 2026

Μείωση στις θαλάσσιες παράνομες αφίξεις κατά 27% παρατηρείται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ειδικά στο Αιγαίο η μείωση αγγίζει το 62% με συνολική μείωση των ροών πάνω από 15%. Αυτή η μείωση προστίθεται στις ήδη μειωμένες κατα 21% έναντι του 2024 μεταναστευτικές ροές του 2025.

Στις επιστροφές παρατηρείται αύξηση κατά 21%, ενώ στις αναγκαστικές επιστροφές (απελάσεις) η αύξηση φθάνει το 40% και οι οικειοθελείς επιστροφές μέσω ΔΟΜ έχουν αύξηση 23%

Επιπλέον το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 περιορίστηκε στο 39,7% έναντι του 58% του 2025 και 71% του 2024.

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