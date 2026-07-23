Πτήση της Delta δέχθηκε προειδοποίηση για εκτοξευτήρα πυραύλων

Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης 2604 της Delta Air Lines στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όταν ο πύργος ελέγχου ενημέρωσε το πλήρωμα για πιθανή απειλή από φορητό εκτοξευτήρα πυραύλων (MANPAD).

Η πτήση, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντιτρόιτ προς τη Νέα Υόρκη, έλαβε την προειδοποίηση στις 20:27 τοπική ώρα, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να καλούν τον κυβερνήτη να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το CBS News, ο ελεγκτής ενημέρωσε το πλήρωμα ότι είχε εκδοθεί συναγερμός για πιθανή παρουσία MANPAD στην περιοχή του αεροδρομίου. Όταν ο πιλότος ζήτησε διευκρινίσεις για τον όρο, ο πύργος ελέγχου εξήγησε ότι πρόκειται για φορητό αντιαεροπορικό σύστημα, διευκρινίζοντας πως η αναφορά αφορούσε πιθανό εκτοξευτήρα πυραύλων.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ωστόσο, η προειδοποίηση ανακλήθηκε. Η αστυνομία της Λιμενικής Αρχής ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι η πληροφορία ήταν αναξιόπιστη και αποδόθηκε σε φάρσα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί άμεσα ο συναγερμός.

Η πτήση της Delta Air Lines προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο LaGuardia, χωρίς να σημειωθεί οποιοδήποτε περιστατικό ή να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.