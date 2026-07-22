Ελευθέριος Βενιζέλος: «Ντόμινο» καθυστερήσεων με πτήσεις - Γιατί «μπλοκάρει» το αεροδρόμιο

Snapshot Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης και ανεπαρκούς συντονισμού.

Οι αεροπορικές εταιρείες προγραμματίζουν περισσότερες πτήσεις από τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του αεροδρομίου, προκαλώντας φαινόμενο «ντόμινο» καθυστερήσεων.

Οι καθυστερήσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την Eurocontrol, με σημαντική επιβάρυνση στον εναέριο χώρο και τα αεροδρόμια της χώρας.

Στις 18 Ιουλίου καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο με 5.082 πτήσεις, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2024.

Η πρόσληψη 45 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί προσπάθεια ενίσχυσης, αλλά απαιτείται συνολικότερος σχεδιασμός και καλύτερος συντονισμός για την αντιμετώπιση της αυξημένης κίνησης. Snapshot powered by AI

Σε νέα πραγματικότητα φαίνεται πως εξελίσσονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολύωρες αναμονές, αλλαγές προγραμματισμού και ταλαιπωρία.

Η εικόνα στους χώρους αναμονής είναι χαρακτηριστική: επιβάτες περιμένουν για ώρες την επιβίβαση, ενώ οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και τις αφίξεις προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το πρόγραμμα των πτήσεων.

Την ίδια στιγμή, η συμφόρηση επηρεάζει ακόμη και τους εξωτερικούς χώρους του αεροδρομίου, καθώς πολλοί συνοδοί ταξιδιωτών αναγκάζονται να κάνουν κύκλους με τα οχήματά τους λόγω της καθυστέρησης στις αφίξεις.

Καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις - Ελάχιστες στην ώρα τους

Η κατάσταση αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα στοιχεία λειτουργίας του αεροδρομίου.

Στο χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 19:00, από τις 24 πτήσεις που προσγειώθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μόλις οι 7 έφτασαν στην προγραμματισμένη ώρα τους. Οι υπόλοιπες 17 παρουσίασαν καθυστέρηση, από λίγα λεπτά έως και περισσότερο από μία ώρα.

Την ίδια ώρα, στις αναχωρήσεις η εικόνα ήταν ακόμη πιο δύσκολη, καθώς και οι 15 πτήσεις που αναχώρησαν παρουσίασαν καθυστέρηση.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο διάστημα 19:00-20:00. Από τις 21 προγραμματισμένες αναχωρήσεις, καμία δεν πραγματοποιήθηκε στην ώρα της, ενώ από τις 23 αφίξεις οι 18 σημείωσαν καθυστέρηση.

Η πίεση συνεχίστηκε και αργότερα το βράδυ, καθώς οι καθυστερήσεις μεταφέρονταν από πτήση σε πτήση, δημιουργώντας ένα συνεχές «ντόμινο».

«Οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν περισσότερες πτήσεις από όσες μπορεί να εξυπηρετήσει το σύστημα»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός, μιλώντας στο Newsbomb, εξηγεί πως το βασικό πρόβλημα είναι η τεράστια αύξηση της ζήτησης τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με τον περιορισμένο συντονισμό σε επίπεδο αεροδρομίου.

«Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει αυτούς τους μήνες. Το "Ελευθέριος Βενιζέλος" δεν είναι πλήρως συντονισμένο σε εσωτερικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να μπορούν να προγραμματίζουν μεγάλο αριθμό πτήσεων χωρίς να υπάρχει πάντα η αντίστοιχη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησής τους», αναφέρει.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει: «Για παράδειγμα, στις αναχωρήσεις η κανονική δυνατότητα μπορεί να είναι περίπου 35 πτήσεις σε ένα χρονικό διάστημα, όμως οι εταιρείες προγραμματίζουν ακόμη και 50. Αντίστοιχα, στις αφίξεις μπορεί να υπάρχουν δυνατότητες μέχρι 31 πτήσεις, αλλά τελικά να φτάνουν ακόμη και τις 50».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η ζήτηση ξεπερνά τα όρια λειτουργίας του συστήματος, ακόμη και μια μικρή αρχική καθυστέρηση μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλη αναμονή μέσα στην ημέρα.

Πύργος ελέγχου, αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». EUROKINISSI.

Το «φαινόμενο ντόμινο» που μετατρέπει τα λεπτά σε ώρες

Οι καθυστερήσεις δεν εμφανίζονται μεμονωμένα, αλλά μεταφέρονται από δρομολόγιο σε δρομολόγιο.

Ένα αεροσκάφος που καθυστερεί το πρωί στην αναχώρησή του, φτάνει αργότερα στον επόμενο προορισμό του, καθυστερεί την επόμενη πτήση και σταδιακά δημιουργείται συσσώρευση προβλημάτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι βραδινές ώρες παρουσιάζουν συχνά τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς το πρόγραμμα ολόκληρης της ημέρας έχει ήδη επηρεαστεί.

Eurocontrol: Η Ελλάδα στις χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) καταγράφει σημαντική αύξηση στις καθυστερήσεις στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων, με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι βασικοί λόγοι που καταγράφονται είναι οι περιορισμοί χωρητικότητας και η στελέχωση, ενώ μικρότερη επιβάρυνση προκαλούν και οι αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Νέο ιστορικό ρεκόρ πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο

Η πίεση στο σύστημα αποτυπώνεται και στον αριθμό των πτήσεων που διαχειρίζονται καθημερινά οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Το Σάββατο 18 Ιουλίου καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου 2024.

Μάλιστα, το ρεκόρ του Αυγούστου 2025, με 4.916 πτήσεις, είχε ήδη ξεπεραστεί από τις αρχές Ιουλίου, όταν καταγράφηκαν 4.925 πτήσεις.

Η αυξητική τάση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, αλλά και μέχρι τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, καθώς η τουριστική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Ενίσχυση με 45 νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, 45 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ορκίστηκαν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι νέοι ελεγκτές προέρχονται από τη διαδικασία της προκήρυξης 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκαν μέσω του προγράμματος FEAST του EUROCONTROL.

Η ενίσχυση αυτή θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, ωστόσο οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση απαιτεί συνολικότερο σχεδιασμό και καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το μεγάλο στοίχημα για το καλοκαίρι παραμένει η διαχείριση των πρωτοφανών ροών επιβατών και πτήσεων, ώστε η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μετατρέπεται σε καθημερινή ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες.