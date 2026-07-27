Επίδαυρος: 15.700 θεατές χειροκρότησαν την «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου και του Φοίβου Δεληβοριά

Snapshot Η παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο προσέλκυσε 15.700 θεατές παρά τη βροχή και τις διακοπές λόγω καιρού.

Η σκηνοθεσία και η σύλληψη είναι του Νίκου Καραθάνου, με διασκευή και μουσική του Φοίβου Δεληβοριά, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη ανάγνωση του έργου.

Η παράσταση αναδεικνύει το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης απέναντι στη βία και τον πόλεμο μέσα από συλλογικότητα και λαϊκή γιορτή.

Η περιοδεία της «Ειρήνης» συνεχίζεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ξεκινώντας από τη Σπάρτη στις 29 Ιουλίου.

Το έργο, γραμμένο στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, παραμένει επίκαιρο καθώς αναφέρεται στην αντίσταση της κοινωνίας στους πολέμους που ωφελούν λίγους εις βάρος πολλών. Snapshot powered by AI

Με τη θερμή ανταπόκριση του κοινού ολοκληρώθηκαν οι δύο παραστάσεις της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στις 24 και 25 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας συνολικά 15.700 θεατές.

Η νέα σκηνική προσέγγιση του έργου φέρει τη σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, ενώ τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς. Συνεργάτης στη σκηνοθεσία είναι ο Άγγελος Τριανταφύλλου.

Η βροχή δεν στάθηκε εμπόδιο

Η πρώτη παράσταση της Παρασκευής σημαδεύτηκε από την έντονη βροχόπτωση, η οποία επέβαλε τη διακοπή της για λόγους ασφαλείας. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το κοινό παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή, αποχαιρετώντας τους συντελεστές με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου, η παράσταση ολοκληρώθηκε κανονικά μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με τους θεατές να χειροκροτούν όρθιοι τους ηθοποιούς, τους μουσικούς και όλους τους δημιουργούς της παραγωγής.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Elina Giounanli/nophoto.gr

Μια σύγχρονη «επίσκεψη» στον Αριστοφάνη

Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλλου παρουσίασαν μια νέα ανάγνωση της αριστοφανικής κωμωδίας, συνδυάζοντας το χιούμορ με τον πολιτικό σχολιασμό και τη δύναμη της μουσικής.

Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στη βία και την παράνοια του πολέμου μέσα από τη συλλογικότητα, τη λαϊκή γιορτή και την ελπίδα, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα του Αριστοφάνη στο σήμερα.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Elina Giounanli/nophoto.gr

Η «Ειρήνη», έργο γραμμένο σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο, συναντά έναν κόσμο που εξακολουθεί να βιώνει συγκρούσεις, ανασφάλεια και κοινωνικές εντάσεις. Στη συγκεκριμένη σκηνική εκδοχή μετατρέπεται σε μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, σε ένα κωμικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο επιχείρημα υπέρ της ειρήνης, της συνύπαρξης και της ζωής.

Συνεχίζεται η περιοδεία

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στην Επίδαυρο, η «Ειρήνη» ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδεία της σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας.

Πρώτος σταθμός θα είναι το Σαϊνοπούλειο Θέατρο στη Σπάρτη, όπου η παράσταση θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου, συνεχίζοντας το ταξίδι της σε όλη τη χώρα.

Η πρωτότυπη κωμωδία του Αριστοφάνη ανέβηκε για πρώτη φορά στα Μεγάλα Διονύσια του 421 π.Χ. και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Γράφτηκε σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, λίγο πριν από τη Νικίειο Ειρήνη και ως αντίδραση στην ελπίδα για κατάπαυση των εχθροπραξιών που ανέτειλε χάρη στον θάνατο των φιλοπόλεμων στρατηγών, του Αθηναίου Κίμωνα και του Σπαρτιάτη Βρασίδα στη μάχη της Αμφίπολης.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Elina Giounanli/nophoto.gr

Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων.

Ο Αριστοφάνης αντιπαραβάλλει τη βία και το κέρδος των πολεμοκάπηλων με τη γονιμότητα, τον έρωτα και τη συλλογική ευημερία που φέρνει η ειρήνη. Παρά τη φαινομενικά ουτοπική λύση, η κωμωδία δεν είναι αφελής: αναγνωρίζει τις αντιστάσεις, τα συμφέροντα και την αδράνεια που εμποδίζουν την αποκατάσταση της ειρήνης.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Elina Giounanli/nophoto.gr

Η Ειρήνη κατέχει κομβική θέση στο συνολικό έργο του Αριστοφάνη ως άκρως συμφιλιωτική και η πιο αισιόδοξη από τις πολιτικές του κωμωδίες. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική γιατί φωτίζει έναν μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα: πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη, ακόμη και κόντρα στη λογική της εξουσίας, καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στον σημερινό κόσμο όπου οι εισβολές, η βία, οι απειλές, η ανασφάλεια και ο κυνισμός εξακολουθούν να παρουσιάζονται ως αναπόφευκτα.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Elina Giounanli/nophoto.gr

INFO

Διασκευή – Πρωτότυπο Κείμενο – Τραγούδια: Φοίβος Δεληβοριάς

Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Συνεργασία στη σκηνοθεσία: Άγγελος Τριανταφύλλου

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Φοίβος Δεληβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σύμβουλος επί του αρχαίου κειμένου: Γιάννης Αστερής

Βοηθοί σκηνοθέτες: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρία Καλοφούτη

Bοηθός β’ σκηνογράφου: Μαρίλια Διάφα

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα Αναστασία Φτούλη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ναυσικά Κίρκη

Μακιγιάζ: Όλγα Φαλέι

Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή

Υπεύθυνη Περιοδείας: Κατερίνα Καμαρινοπούλου

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής: Γιάννης Κουλούρης, Κατερίνα Καμαρινοπούλου

Παραγωγή Θεατρικές Παραγωγές Τεχνηχώρος

Σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Διανομή Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας, Αντώνης Χρήστου

Ορχήστρα επι σκηνής: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Θοδωρής Ρέλλος, Γιόελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος (Jan Van De Engel)

Επόμενοι Σταθμοί Περιοδείας

Τετάρτη 29/7 - Σαϊνοπούλειο Θέατρο - Σπάρτη Πέμπτη 30/7 - Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας Παρασκευή 31/7 - Θέατρο «Γιώργος Παππάς» - Αίγιο Σάββατο 1/8 - Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας Κυριακή 2/8 - Αρχαίο Θέατρο Οινιαδών - Μεσολόγγι Τετάρτη 5/8 - Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας «Μ. Γκανάς» Παρασκευή 7/8 - Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών - Χαλκιδική Σάββατο 8/8 - Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα Κυριακή 9/8 - Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα Δευτέρα 10/8 — Αρχαίο Θέατρο Δίου — Πιερία

Τετάρτη 12/8 — Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο — Λαύριο Δευτέρα 17/8 — Θέατρο «Ορέστης Μακρής» — Χαλκίδα Τρίτη 18/8 — Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος» — Δελφοί Τρίτη 1/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας Τετάρτη 2/9 — Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» — Βύρωνας Πέμπτη 3/9 — Παμπελοποννησιακό Στάδιο — Πάτρα Παρασκευή 4/9 — Βεάκειο Θέατρο — Πειραιάς Δευτέρα 7/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα Τρίτη 8/9 — Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού — Αθήνα Πέμπτη 10/9 — Κηποθέατρο Αλκαζάρ — Λάρισα Παρασκευή 11/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη Σάββατο 12/9 — Θέατρο Δάσους — Θεσσαλονίκη Τετάρτη 16/9 — Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη» — Βριλήσσια Πέμπτη 17/9 — Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής» — Αιγάλεω Σάββατο 19/9 — Θέατρο Μοσχοποδίου — Θήβα Δευτέρα 21/9 — Θέατρο Πέτρας — Πετρούπολη Τρίτη 22/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» Τετάρτη 23/9 — Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» Σάββατο 26/9 — Κατράκειο Θέατρο — Νίκαια Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eirini-periodeia/

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