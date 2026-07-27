Φλόριντα: Δραματική διάσωση κοριτσιού – Η μητέρα της και ένας άνδρας συνελήφθησαν για απαγωγή

Snapshot Μία 13άχρονη από τη Τζόρτζια διασώθηκε σε μοτέλ του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, αφού φέρεται να είχε απαχθεί από τη βιολογική της μητέρα και έναν άνδρα.

Η έφηβη βρέθηκε ασφαλής έπειτα από επιχείρηση της ομάδας SWAT, του FBI και του Γραφείου Ερευνών της Τζόρτζια.

Η Κάρτερ και ο Τζόναθον Κέλι συνελήφθησαν στο μοτέλ και αντιμετωπίζουν κατηγορίες απαγωγής, εισβολής και άλλων αδικημάτων.

Ο Κέλι προσπάθησε να διαφύγει με όχημα, αλλά συγκρούστηκε στο μοτέλ και συνελήφθη από την Αστυνομία του Τζάκσονβιλ. Snapshot powered by AI

Μία 13άχρονη από τη Τζόρτζια διασώθηκε τη 16η Ιουλίου από δωμάτιο μοτέλ στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, αφού φέρεται να είχε απαχθεί από τη βιολογική της μητέρα και έναν άνδρα, οι οποίοι την είχαν μεταφέρει σε απόσταση περίπου 210 χιλιομέτρων από το σπίτι της, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Τζιοβάνι Κάρτερ, 32 ετών, και ο Τζόναθον Κέλι, 42 ετών, φέρεται να πήραν με τη βία το παιδί από την κατοικία του, στη Τζόρτζια, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Τζάκσονβιλ (Jacksonville Sheriff’s Office) και το Αστυνομικό Τμήμα του Μπάξλεϊ (Baxley Police Department). Οι Αρχές αναφέρουν ότι η Κάρτερ, η οποία δεν είχε πλέον δικαιώματα επιμέλειας, φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι χτυπώντας την πόρτα και κρατώντας μαχαίρι.

Η έφηβη εντοπίστηκε και διασώθηκε χωρίς τραυματισμούς σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα SWAT της Αστυνομίας του Τζάκσονβιλ, το FBI και το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια (GBI).

Οι Αρχές της Μπάξλεϊ ζήτησαν τη συνδρομή του GBI και του FBI, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι το παιδί είχε μεταφερθεί σε άλλη πολιτεία και ότι βρισκόταν σε κίνδυνο.

Οι ερευνητές εντόπισαν την τοποθεσία της 13άχρονης στο μοτέλ Scottish Inn, στη διεύθυνση 2300 Philips Highway, στο Τζάκσονβιλ. Στις 21:35, εκτελέστηκε ένταλμα έρευνας και η ανήλικη βρέθηκε ασφαλής μέσα στο δωμάτιο.

Η Τζιοβάνι Κάρτερ και ο Τζόναθον Κέλι συνελήφθησαν στο σημείο και αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες.

O Κέλι προσπάθησε να διαφύγει από το δωμάτιο, επιβιβάστηκε σε όχημα και επιχείρησε να απομακρυνθεί, σύμφωνα με την Αστυνομία του Τζάκσονβιλ. Κατά την προσπάθεια, παραλίγο να χτυπήσει όχημα της ομάδας SWAT, πριν τελικά προσκρούσει στο μοτέλ.

Η Κάρτερ αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για απαγωγή, εισβολή σε κατοικία και επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις. Ο Κέλι κατηγορείται για απαγωγή, εισβολή σε κατοικία, παραβίαση όρων αναστολής και επιπλέον αδικήματα που προέκυψαν από την έρευνα των Αρχών.