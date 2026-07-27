Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή της Τροχαίας

Snapshot Ένας μοτοσικλετιστής της Τροχαίας Πατρών τραυματίστηκε μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας.

Ο τραυματισμός αφορούσε το χέρι και το πόδι του μοτοσικλετιστή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο για ιατρική φροντίδα.

Το ατύχημα συνέβη στον Κόμβο Κουρτέση, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έκλεισε το δρόμο στον μοτοσικλετιστή. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό αστυνομικού της Τροχαίας Πατρών έγινε το πρωί της Δευτέρας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο μοτοσικλετιστής της Τροχαίας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και το πόδι. Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο.

Το τροχαίο έγινε στον Κόμβο Κουρτέση όταν σύμφωνα με μάρτυρες ο οδηγός του οχήματος έκλεισε το δρόμο στον μοτοσικλετιστή με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του

Διαβάστε επίσης