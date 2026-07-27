Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή της Τροχαίας
Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο
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- Ένας μοτοσικλετιστής της Τροχαίας Πατρών τραυματίστηκε μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας.
- Ο τραυματισμός αφορούσε το χέρι και το πόδι του μοτοσικλετιστή.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο για ιατρική φροντίδα.
- Το ατύχημα συνέβη στον Κόμβο Κουρτέση, όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να έκλεισε το δρόμο στον μοτοσικλετιστή.
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό αστυνομικού της Τροχαίας Πατρών έγινε το πρωί της Δευτέρας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο μοτοσικλετιστής της Τροχαίας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και το πόδι. Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο.
Το τροχαίο έγινε στον Κόμβο Κουρτέση όταν σύμφωνα με μάρτυρες ο οδηγός του οχήματος έκλεισε το δρόμο στον μοτοσικλετιστή με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του
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