Μυρτώ Κοροβέση: Ορκίστηκε η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου

Snapshot Η Μυρτώ Κοροβέση ορκίστηκε ως η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Γιώργο Καραμέρο.

Ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης αρνήθηκε την έδρα, που πήγε στη δεύτερη επιλαχούσα του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής, Μυρτώ Κοροβέση.

Η Κοροβέση δήλωσε ανεξαρτητοποιημένη και δεσμεύτηκε να διατηρήσει την έδρα στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε αστικό δίκαιο, προστασία προσωπικών δεδομένων και κυβερνοέγκλημα, και αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο.

Έχει πτυχίο Νομικής, μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και έχει διατελέσει περιφερειακή σύμβουλος Αττικής. Snapshot powered by AI

Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε σήμερα η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, Μυρτώ Κοροβέση η οποία πήρε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική έδρα.

Ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε την έδρα, η οποία πήγε στην δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής.

Ωστόσο η Μυρτώ Κοροβέση δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται καθώς θέλει η έδρα να παραμείνει στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς. «Σε επίπεδο πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα μας, η πολυδιάσπαση στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο με βρίσκει ολοκληρωτικά αντίθετη», ανέφερε σε ανάρτηση η βουλευτής.

Και συνέχισε: «Γι’ αυτό, δέσμευση και μέλημά μου είναι η βουλευτική έδρα που αναλαμβάνω σήμερα ως Ανεξάρτητη Βουλευτής να παραμείνει στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς όπου ανήκει, υπηρετώντας τις αρχές του προοδευτισμού, της κοινωνικής συνοχής, της δημοκρατίας, της ισότητας και του δικαιώματος στην διαφορετικότητα. Στον προοδευτικό εκείνο χώρο που θα συσπειρωθεί σε πλαίσιο αρχών και έλλογων συγκλίσεων και θα εκφράσει ξανά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Διότι, η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι προσωπική ιδιοκτησία. Είναι ευθύνη και παρακαταθήκη».

Η ανεξάρτητη βουλευτής είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δίκαιο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πιστοποιημένη υπεύθυνη προστασίας δεδομένων. Έχει εκλεγεί περιφερειακή σύμβουλος Αττικής και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Παιδείας της Περιφέρειας.

Ασκεί δικηγορία με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, υποθέσεις αστικού δικαίου, προστασίας προσωπικών δεδομένων και κυβερνοεγκλήματος.