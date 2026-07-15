ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Γιάννης Αμανατίδης

Ο Γιάννης Αμανατίδης με τη Ρένα Δούρου στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συνεδρίαση της ΚΟ διεξάγεται σε κλίμα εσωστρέφειας μετά από αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις μελών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, παραιτηθείς πρόεδρος του κόμματος, δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση λόγω διαφωνίας με τη διαδικασία εκλογής γραμματέα.

Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία σύγκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Snapshot powered by AI

Νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη ο Γιάννης Αμανατίδης, κατά την εν εξελίξει συνεδρίαση. Ο κ. Αμανατίδης εξελέγη ομόφωνα γραμματέας.

Ο κ. Αμανατίδης εξουσιοδοτήθηκε να στείλει σήμερα κιόλας την επιστολή επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του κόμματος. Η Ολομέλεια της Βουλής συνεδριάζει αύριο, όπου και θα ανακοινωθεί επισήμως από το προεδρείο.

Αποφασίστηκε επίσης ότι η εκλογή προέδρου της ΚΟ θα γίνει στις 9 το πρωί του Σαββάτου στη Βουλή.

Συγκεκριμένα θα στηθεί κάλπη, αλλά δεν θα υπάρξει συνεδρίαση. Αμέσως μετά την εκλογή Προέδρου ΚΟ είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Η συνεδρίαση της ΚΟ διεξάγεται σε κλίμα εσωστρέφειας, μετά το μπαράζ αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην ΚΟ συμμετέχουν ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Γιάννης Αμανατίδης, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Στιγμιότυπο από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Eurokinissi

Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελλος, παραιτηθείς πρόεδρος του κόμματος, ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση, , εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τη διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή νέου γραμματέα.

Στιγμιότυπο από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο κ. Φάμελλος επικοινώνησε σήμερα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία σύγκλησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

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