ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος - Με 19 η Κοινοβουλευτική ομάδα

Την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Μετά και αυτήν την ανεξαρτητοποίηση η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 19 βουλευτές, γεγονός που αυτομάτως την τοποθετεί στην τέταρτη θέση από άποψη κοινοβουλευτικής δύναμης, μετά την ΚΟ του ΚΚΕ που αριθμεί 21 βουλευτές.

Αναλυτικά στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής αναφέρει:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 16 παρ. 5 Κανονισμού της Βουλής)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής).

Εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Μαγνησίας.

Με τιμή

Υπογραφή

Βουλευτής Μαγνησίας

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

Την ανεξαρτητοποιησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος πλεον είναι ανεξάρτητος και ακολούθησε τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο που ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης χθες.

Προχθες παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν ο πρώτος βουλευτής (Α' Ανατολικής Αττικής) που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα για να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας επίσης τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποβάλλοντας σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Παραιτήσεις στελεχών

Τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις ευθύνης του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και του Διευθυντή της ΚΟ ανακοίνωσαν επίσης οι Φοίβος Τσικλιάς και Γιώργος Μπάκης αντίστοιχα.

Μέσα σε λίγες μέρες κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος:

Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Μαντζουράνης (Μέλος ΠΓ και ΚΕ - αποχώρησε συνολικά από το κόμμα)

Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)

Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)

Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)

Σταματία Τσουμέα (Μέλος ΠΓ)

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