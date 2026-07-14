Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Γιώργου Ψυχογιού από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Με 20 βουλευτές μένει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός ανακοίνωσε με επιστολή του στο προεδρείο της Βουλής την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανεξαρτητοποίηση Ψυχογιού έρχεται να προστεθεί σε αυτές του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και του Νίκου Γαβρήλου οι οποίες προηγήθηκαν σήμερα, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται και νέο κύμα. Ακόμη πάντως παραμένει άγνωστο αν θα υπάρξει κάποια ενιαία κίνηση αποχώρησης βουλευτών ή αν θα συνεχιστεί το «μαρτύριο της σταγόνας» με σποραδικές ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις βουλευτών.

Πάντως, μετά και την ανεξαρτητοποίηση Ψυχογιού, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 20 βουλευτές, γεγονός που αυτομάτως την τοποθετεί στην τέταρτη θέση από άποψη κοινοβουλευτικής δύναμης, μετά την ΚΟ του ΚΚΕ που αριθμεί 21 βουλευτές.

Η επιστολή του προς τον ΠτΒ αναφέρει ότι «εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος Βουλευτής Κορινθίας».

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