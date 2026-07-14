ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Γιώργος Γαβρήλος από την ΚΟ

Snapshot Ο Γιώργος Γαβρήλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου προηγήθηκε αυτής του Γαβρήλου.

Πολλά κορυφαία στελέχη της «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος τις τελευταίες ημέρες.

Ο Αλέξης Τσίπρας και άλλοι βουλευτές έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους, υποστηρίζοντας νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και η ταραχώδης συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής συνέβαλαν στο κύμα αποχωρήσεων. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου την περασμένη εβδομάδα και την ταραχώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Γαβρήλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Στη δήλωσή του, ο κ. Γαβρήλος τονίζει ότι έχει εκφράσει «με παρρησία» την πεποίθησή του ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή».

«Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του Ανεξάρτητου Βουλευτή», αναφέρει ο Γιώργος Γαβρήλος.

Ο βουλευτής πάντως δεν ξεκαθαρίζει ποια θα είναι η στάση του απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. «Για το επόμενο διάστημα, μικρή σημασία έχει τι θα κάνει ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο. Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας», αναφέρει χαρακτηριστικά και καταλήγει:

«Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι- όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα- δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως Βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή».

Πλέον η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 21 βουλευτές, ωστόσο αναμένονται τις επόμενες ώρες σειρά νέων παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων.

Η επιστολή παραίτησης του Γιώργου Γαβρήλου

Είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, το μεσημέρι της Τρίτης. «Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας» ανέφερε στην επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ποιοι έχουν αποχωρήσει μέχρι τώρα

Χθες παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν ο πρώτος βουλευτής (Α' Ανατολικής Αττικής) που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα για να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας επίσης τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποβάλλοντας σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Μέσα στο τελευταίο 48ωρο, κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος:

Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Μαντζουράνης (Μέλος ΠΓ και ΚΕ - αποχώρησε συνολικά από το κόμμα)

Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)

Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)

Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)

Σταματία Τσουμέα (Μέλος ΠΓ)

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