ΣΥΡΙΖΑ: Επιστρέφει στην ΚΟ ο Παύλος Πολάκης - Πώς θα γίνει η διαδικασία

Σε σπαζοκεφαλιά για δυνατούς... κοινοβουλευτικούς λύτες εξελίχθηκε η, κατά τα άλλα απλή, διαδικασία της επανένταξης ενός βουλευτή σε μια Κοινοβουλευτική Ομάδα, στην περίπτωση του Παύλου Πολάκη.

Η ΚΕ του προηγούμενου Σαββάτου, αλλά και η ΠΓ που συνεδρίασε χθες κατέληξαν σε πολιτικό επίπεδο στην ανάγκη επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πολάκης είχε διαγραφεί από τον Σωκράτη Φάμελλο, όταν είχε αφήσει υπόννοιες ότι ο απελθών πρόεδρος του κόμματος εξυπηρετούσε τον σχεδιασμό αλλότριων δυνάμεων, φωτογραφίζοντας την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, είτε την Τετάρτη, είτε την Πέμπτη, αναμένεται να συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος και να εκλέξει έναν βουλευτή στη θέση του Γραμματέα της ΚΟ. Ο Γραμματέας θα αναλάβει να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία θα ανακοινώνει την επανεισδοχή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.

Στη συνέχεια εντός των επόμενων ημερών η ΚΟ θα συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να εκλέξει και πρόεδρο, μια διαδικασία στην οποία υποψήφιος θα είναι και ο Παύλος Πολάκης, αλλά και η Ρένα Δούρου, η οποία μάλιστα φαίνεται να λαμβάνει μεγαλύτερες πιθανότητες να εκλεγεί, ανάλογα πάντα και με τη σύνθεση της ΚΟ που θα έχει προκύψει μέχρι τότε λόγω των μαζικών παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων που αναμένεται να γίνουν.

Για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ ακούγονται τις τελευταίες μέρες δύο πρόσωπα: Ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αντικατέστησε την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία παραιτήθηκε της βουλευτικής της έδρας το προηγούμενο διάστημα. «Παίζει» επιίσης το όνομα του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος από την παραίτηση του Δ. Καλαματιανού (από τη θέση του Γραμματέα ΚΟ) και έπειτα, λειτουργεί τύποις ως εκτελών χρέη προέδρου της ΚΟ, καθώς είναι ο πρώτος τη τάξει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Κακλαμάνης: «Πρωτοφανή πράγματα»

Για διασταλτική ερμηνεία του Κανονισμού της Βουλής κάνει λόγο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σχολιάζοντας τις παραπάνω εξελίξεις και την πρωτοφανή εμπλοκή που έχει δημιουργηθεί με την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

«Είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε... Μία μέρα τώρα ασχολούμαι, πώς θα ξεπεράσω τον Κανονισμό και με ποιον τρόπο και ποιος θα μου στείλει την επιστολή ότι επανεγγράφεται ο κ. Πολάκης στην ΚΟ. Βρέθηκε (ένας τρόπος) τραβηγμένος από τα μαλλιά. Ο Κανονισμός είναι σαφής, λέει ή ο πρόεδρος του κόμματος, ή πρόεδρος της ΚΟ. Δεν υπάρχει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος αυτή τη στιγμή και κατέληξα για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα στον Γραμματέα της ΚΟ, ξεχνώντας ότι την Παρασκευή, ο Διονύσης Καλαματιανός μου είχε στείλει την παραίτησή του. Άκουσα ότι μέσα στην εβδομάδα, θα εκλέξουν Γραμματέα. Αυτός ο Γραμματέας (θα στείλει την επιστολή), τεντώνοντας τον Κανονισμό όσο... Είναι πρωτόγνωρο (αυτό με τις παραιτήσεις)», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας στον τ/σ Action24.

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