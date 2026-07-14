ΣΥΡΙΖΑ: Έρχεται «βροχή» αποχωρήσεων έως και 14 βουλευτών - Όλα τα ονόματα

Snapshot Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει κρίση με πιθανές αποχωρήσεις έως και 14 βουλευτών μετά την επικράτηση της τάσης Πολάκη - Παππά - Δούρου.

Ήδη έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν πολλοί βουλευτές, όπως οι Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ δεν έχει καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα ή αν θα παραιτηθούν από την έδρα.

Υπάρχει ενδεχόμενο αποχώρησης και του πρώην προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αν και δεν αναμένεται άμεσα.

Η 23μελής ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, με τη σύνθεση της να επηρεάζεται από τις πολιτικές τοποθετήσεις των αντικαταστατών.

Υπό συζήτηση βρίσκεται η θέση του Γραμματέα της ΚΟ, με πιθανούς υποψηφίους τον κ. Αμανατίδη και τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά αποδιάρθρωσης κινείται η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επικράτηση των Πολάκη - Παππά - Δούρου στο κόμμα και την αποχώρηση κεντρικών στελεχών όπως η μέχρι χθες αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά.

Πλέον, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, όπου εντός των επόμενων ημερών ή και ωρών, αναμένεται να υπάρξει μεγάλο κύμα αποχωρήσεων, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 11, ή και τους 14 βουλευτές.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξής βουλευτές έχουν ήδη αποφασίσει να αποχωρήσουν, ωστόσο ακόμη δεν έχουν αποφασίσει όλοι αν θα το κάνουν άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο, καθώς επίσης και αν θα παραιτηθούν από την έδρα ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν:

Μίλτος Ζαμπάρας

Βασίλης Κόκκαλης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Χάρης Μαμουλάκης

Όλγα Γεροβασίλη

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Διονύσης Καλαματιανός

Γιώργος Γαβρήλος

Γιώργος Ψυχογιός

Κώστας Μπάρκας

Μαρίνα Κοντοτόλη

Καλλιόπη Βέττα

Πόπη Τσαπανίδου

Πιθανή αποχώρηση και Φάμελλου

Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ως ενδεχόμενο να αποχωρήσει το επόμενο διάστημα και ο απελθών πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να κάνει μια τέτοια κίνηση άμεσα για λόγους πολιτικής ευπρέπειας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη τις προηγούμενες ημέρες κατά τις οποίες η εσωκομματική κρίση βρισκόταν στην κορύφωσή της, ανακοίνωσαν τις παραιτήσεις τους η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέχρι και σήμερα 23μελής ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα μειωθεί σε δύναμη δραματικά, ωστόσο ακόμη παραμένει άγνωστος ο αριθμός που θα έχει στο τέλος αυτών των διεργασιών, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί τόσο από το πόσοι από τους παραπάνω θα παραιτηθούν, όσο και από την πολιτική τοποθέτηση των προσώπων που θα τους αντικαταστήσουν. Από τότε που είχαν κατέλθει με τον ΣΥΡΙΖΑ, πλέον έχουν υπάρξει ουσιαστικά τρεις διασπάσεις: ΝΕΑΡ, Κασσελάκης, ΕΛΑΣ. Έτσι για να πάρει κανείς την έδρα και να παραμείνει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να μην έχει ταχθεί υπέρ καμίας από τις παραπάνω δυνάμεις.

Αυτή είναι η περίπτωση του κ. Αμανατίδη, ο οποίος αντικατέστησε την Κατερίνα Νοτοπούλου και το όνομα του οποίου μάλιστα ακούγεται για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ. Σε ένα διαφορετικό, αλλά εξίσου πιθανό σενάριο, τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ θα αναλάβει ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος από την παραίτηση του Δ. Καλαματιανού και έπειτα, λειτουργεί τύποις ως εκτελών χρέη προέδρου της ΚΟ, καθώς είναι ο πρώτος τη τάξει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

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