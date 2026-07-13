ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ παραιτήσεων πριν την ΠΓ – Αποχωρούν η αναπληρώτρια γραμματέας και άλλοι 5

Η Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το επόμενο Σαββατοκύριακο θα εκλέξει νέο Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Μπαράζ παραιτήσεων πριν την ΠΓ – Αποχωρούν η αναπληρώτρια γραμματέας και άλλοι 5

Η Αναστασία Σαπουνά

Eurokinissi
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  • Η αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά και άλλα πέντε μέλη της Πολιτικής Γραμματείας υπέβαλαν παραιτήσεις πριν την ΠΓ.
  • Οι παραιτήσεις αφορούν μέλη που πρόσκεινται στην πλευρά του παραιτηθέντα προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, μεταξύ αυτών και ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Στάχτος Λαμπρινίδης.
  • Η Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει το επόμενο Σαββατοκύριακο θα εκλέξει νέο Γραμματέα, αναπληρωτή Γραμματέα και νέα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στην επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στην εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ μέσα στις επόμενες ημέρες.
  • Υπάρχουν πληροφορίες για μαζικές παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, γεγονός που αναμένεται να αλλάξει τη σύνθεση και το μέγεθος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.
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Την παραίτησή της υπέβαλε λίγο πριν την έναρξη της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ η μέχρι και σήμερα αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες που διακινούνται στην Κουμουνδούρου.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι μαζί με την κ. Σαπουνά, την παραίτησή τους υπέβαλαν άλλα πέντε μέλη της ΠΓ, τα οποία πρόσκεινται στην πλευρά του παραιτηθέντα προέδρου Σωκράτη Φάμελλου. Ανάμεσά τους φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται και ο Γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Στάχτος Λαμπρινίδης.

Συνολικά οι παραιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι οι εξής:

  • Αναστασία Σαπουνά,
  • Ελένη Συμεωνίδου,
  • Σταματία Τσουμέα,
  • Πάνος-Στάχτος Λαμπρινίδης,
  • Αγγελική Βισβίκη,
  • Δέσποινα Σίνου

Την παραίτησή του υπέβαλε επίσης ο Κώστας Μορφίδης, στέλεχος του κόμματος στη θέση του υπεύθυνου Ανθρωπίνου Δυναμικού και Πόρων.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα εν μέσω μεγάλης εσωκομματικής έντασης με στόχο να επικυρωθεί η απόφαση που έλαβε η ΚΕ του περασμένου Σαββάτου περί επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ και ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης της ΚΕ περί στήριξης της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά τις παραιτήσεις, θεωρείται βέβαιο ότι η ΚΕ του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα κληθεί να εκλέξει νέα μέλη στην ΠΓ για να αναπληρώσει όσα έχουν αποχωρήσει, αλλά και να οριστούν νέος Γραμματέας και Αν. Γραμματέας του κόμματος.

Η δήλωση παραίτησης της Αναστασίας Σαπουνά και των άλλων 5 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Την ώρα, που στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα από την κυβερνητική πολιτική, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνουμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης, με απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές.

Ενώ η κοινωνία μας ζητά να εργαστούμε για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος στις επόμενες εκλογές, με την ευρύτερα δυνατή συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιλέγουν τη συστηματική υπονόμευση του κόμματος και της Αριστεράς.

Πολλαπλασιάζονται συμπεριφορές και επιλογές, που δείχνουν πλήρη έλλειψη σεβασμού στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο ίδιο το κόμμα μας, αλλά και στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς.

Η Αριστερά της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας και της δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση με δημόσιες επιθέσεις, αντιδικίες, ένταση και χαρακτηρισμούς.

Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, των Οργάνων του και των συλλογικών αποφάσεων, πλήττει την ιστορία, την προσφορά και τις θυσίες του χώρου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίζει αυτή τη διαδρομή ως πεδίο διαχείρισης προσωπικών φιλοδοξιών.

Η μεταπολιτική της εποχής επιδιώκει ακριβώς αυτό: να εξαφανίσει τις ιδέες και να πείσει τους πολίτες ότι όλοι είναι ίδιοι και ότι η πολιτική είναι ένας ατελείωτος διαγκωνισμός ατομικής προβολής.

Απέναντι σε αυτή την ισοπεδωτική λογική, οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι.

Η Αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, την ισονομία, τα δικαιώματα.

Ενώ η Δεξιά οικοδομεί ανενόχλητη την πολιτική της κυριαρχία, ο προοδευτικός χώρος δεν επιτρέπεται να εγκλωβίζεται στον κατακερματισμό και στις προσωπικές διαδρομές.

Όσοι επιλέγουν να γκρεμίζουν αντί να συνθέτουν και να διχάζουν αντί να ενώνουν, ας αναλάβουν και την ευθύνη των επιλογών τους.

Γιατί όταν η Αριστερά χάνει, δεν χάνει ένα κόμμα. Χάνει η κοινωνία, που έχει ανάγκη από μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωμένη προοδευτική παράταξη. Η κοινωνία δεν ζητά άλλες αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Ζητά ενότητα και προοπτική. Ζητά από την Αριστερά να θυμηθεί γιατί δημιουργήθηκε και ποιους εκπροσωπεί.

Οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν τους Αριστερούς και Προοδευτικούς πολίτες, οφείλουν να κάνουν κάθε δυνατή υπέρβαση για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση και όχι μία ακόμα τετραετία ανισοτήτων, αδικίας και διαφθοράς.

Όπως δήλωσε και ο πρώην Πρόεδρος του κόμματος σ. Σωκράτης Φάμελλος κατά την παραίτησή του, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού.

Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σ' ένα κόμμα, όπου η μειοψηφία χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σ' ένα νέο σχίσμα.

Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια, με την οποία πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Αριστερά και παραιτούμαστε από μέλη της ΠΓ και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και μας στήριξαν με την ψήφο τους.

Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας

Βισβίκη Γκέλυ

Σίνου Δέσποινα

Στάχτος - Λαμπρινίδης Πάνος

Συμεωνίδου Ελένη

Τσουμέα Σταματία

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Σαπουνά Αναστασία»

Η επανένταξη Πολάκη στην ΚΟ

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες (Τρίτη ή Τετάρτη) αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ καθώς και η εκλογή νέου προέδρου της.

Το θέμα με την ΚΟ ωστόσο γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων 32 ωρών αναμένεται να υπάρξουν μαζικές παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Ο αριθμός τους παραμένει άγνωστος και συνεπώς άγνωστος είναι και ο τελικός αριθμός των βουλευτών που θα απομείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η σύνθεση της ΚΟ σε πολιτικό επίπεδο με βάση τις πολιτικές θέσεις των στελεχών που θα τους αναπληρώσουν.

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