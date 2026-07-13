Σήμερα η κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Σε τεντωμένο σχοινί η ενότητα του κόμματος

Στις 15:00 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ όπου θα ξεκαθαριστεί και το πλαίσιο της συνεδρίασης της ΚΕ του επόμενου Σαββατοκύριακου.

Η ΠΓ συγκαλείται από την αναπληρώτρια Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά και έρχεται σε συνέχεια της συνεδρίασης της ΚΕ που έγινε το Σάββατο κάτω από συνθήκες έντασης, αφού διεξήχθη μεν με απαρτία, ωστόσο μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου είχε ακυρωθεί από την κ. Σαπουνά.

Έτσι έγινε το παράδοξο, η ΚΕ να συνεδριάζει ερήμην του Κόμματος, το οποίο διέρρεε ότι δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση και ότι όλα θα συζητηθούν στη σημερινή ΠΓ.

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕ του Σαββάτου παρήγαγε πολιτικό αποτέλεσμα, αφού κατέληξε, ύστερα από συνεδρίαση έξι ωρών σε απόφαση η οποία περιλαμβάνει:

τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026 .

. ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση της ΚΕ περί στήριξης της ΕΛΑΣ και μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα, η ΚΕ αναφέρει στην απόφαση ότι «διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική».

καλεί την Πολιτική Γραμματεία , σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας. διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ΚΕ διέκοψε τη συνεδρίαση και αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας το ερχόμενο Σάββατο και Κυριακή, ενώ στελέχη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ξεκαθαρίζουν ότι η απόφαση για συνέχιση της διαδικασίας το ερχόμενο ΣΚ αποτελεί ένδειξη της διάθεσης των μελών της ΚΕ να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί και οι υπόλοιπες αποφάσεις να ληφθούν ύστερα από συζήτηση με μεγαλύτερο αριθμό μελών της ΚΕ. Ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι η συνεδρίαση αποτελεί «πολιτικό γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι νομικά και κομματικά απολύτως κατοχυρωμένο».

Στη σημερινή συνεδρίαση, το κατά πόσον ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγηθεί σε πλήρες στρατηγικό αδιέξοδο θα εξαρτηθεί από το αν η Κουμουνδούρου, δια της αναπληρώτριας Γραμματέως, θα επιμείνει στη στάση της μη αναγνώρισης της συνεδρίασης της ΚΕ. Εάν επιμείνει σε αυτή την στάση, τότε θα παρουσιαστεί το παράδοξο, η ΚΕ να εκφράζει αντιθετική γραμμή από την ΠΓ.

Παράλληλα με όσα συμβαίνουν στο κόμμα πάντως, και στην ΚΟ τα πράγματα φαίνεται να κινούνται σε τεντωμένο σχοινί. Η παραίτηση Φάμελλου φαίνεται να απελευθερώνει ένα μέρος των φυγόκεντρων τάσεων που υπήρχαν μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με αρκετούς να εμφανίζονται έτοιμοι να παραιτηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου να μετακινηθούν προς την ΕΛΑΣ.

Μια τέτοια εξέλιξη όμως θα άλλαζε τελείως και τις ισορροπίες εντός της ΚΟ, αφού οι παραιτηθέντες βουλευτές θα αντικατασταθούν από άλλους, οι οποίοι είναι άγνωστο ποιοι θα είναι και τι στάση θα τηρήσουν ανάμεσα στα πολλά ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν εντός του ΣΥΡΙΖΑ, με κορυφαία το αν θα στηρίξουν την ΕΛΑΣ, ή το αν την προεδρία της ΚΟ θα την αναλάβει ο Παύλος Πολάκης.

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