ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Επιστρέφει ο Πολάκης - «Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος»

Snapshot Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η απόφαση της 6ης Ιουνίου για πολιτική στήριξη άλλου κόμματος θεωρείται πλέον άνευ περιεχομένου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά άμεσα την προετοιμασία για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας.

Η Πολιτική Γραμματεία καλείται να εισηγηθεί τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Ο Παύλος Πολάκης επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνεδρίασή της, η οποία σύμφωνα με τα στελέχη που τη συγκάλεσαν, είναι απολύτως νόμιμη και έχει πετύχει τον απαιτούμενο αριθμό μελών για απαρτία.



Η συνεδρίαση κατέληξε σε πολιτική απόφαση η οποία αναφέρει:



Η Έκτακτη Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου, στο όνομα της ενότητας, της συνέχειας και της ανάκαμψης του κόμματος, υπερψηφίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.



2. Διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.



3. Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.



4. Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.





Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «Η ΚΕ αποφάσισε την επιστροφή μου στον ΣΥΡΙΖΑ». Ερωτηθείς για το αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος, ο ίδιος απάντησε «εννοείται».

«Το σημερινό ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτηριας γραμματέως και της Υπεύθυνης του Οργανωτικού να μην γίνει η συνεδρίαση», υπογράμμισε ο Παύλος Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης.

«Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ΚΕ «διατάζει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια καλεί και αποφασίζει την επιστροφή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος», κατέληξε ο Π. Πολάκης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της ΚΟ.

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