Τσίπρας στο συνέδριο Economist: «Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση»

Το πολιτικό στίγμα της ΕΛΑΣ παρουσίασε στο συνέδριο του Economist ο επικεφαλής του νέου κόμματος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε για τον στόχο διεκδίκησης της διακυβέρνησης, ανέπτυξε τις θέσεις του για την εξωτερική πολιτική, την ευρωπαϊκή στρατηγική, την οικονομία και την εκπαίδευση, ενώ προανήγγειλε την παρουσίαση των προτάσεων του κόμματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι η ίδρυση της ΕΛΑΣ απαντά στο κενό που, όπως είπε, υπήρχε στον χώρο της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι στόχος του κόμματος είναι να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.



«Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ως προς ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό έλεγχο και με τη φιλοδοξία να αποκτήσει μια δυναμική ώστε στις επόμενες εκλογές να μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου στα ίσα από τη Ν.Δ.», ανέφερε συγκεκριμένα, ενώ προσέθεσε ότι το νέο κόμμα επιδιώκει να εκφράσει «την κυβερνώσα αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας». Έκανε μάλιστα λόγο για την ανάγκη υπέρβασης του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού με στόχο «την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αναγκαία αλλαγή πολιτικής».



Μάλιστα σε άλλο σημείο της παρέμβασής του στο συνέδριο του Economist, τόνισε ότι «εμείς ερχόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πόλο που θα διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».



Έκανε μάλιστα λόγο και για δεύτερες εκλογές. «Αν ο ελληνικός λαός μας δώσει τη νίκη, τότε θα επιδιώξουμε, στη βάση του προγράμματός μας, να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής, και σταθερότητας. Αν αυτό δεν επιτευχθεί παρά τις προσπάθειές μας, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Όπως έγινε, άλλωστε, και το 2024 (σ.σ.: 2023). Μάλιστα χωρίς καν να προσπαθήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ είχε 146 βουλευτές, πήγε σε δεύτερες εκλογές. Είναι αίτημα και κοινωνική ανάγκη να πάμε σε αλλαγή πολιτικής κατά τη γνώμη μας. Και αυτό θα υπηρετήσουμε, και αυτό θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο, κυρίως όμως μέσα από τη στήριξη του ελληνικού λαού, διότι αυτός αποφασίζει μέσα από την επιλογή της κάλπης», τόνισε ο κ. Τσίπρας.





Η νέα πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη





Αναφερόμενος στη φυσιογνωμία της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο σύγκλισης της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας.



Όπως είπε, «τέτοια πολιτική οικογένεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διαμόρφωσής της μετά τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.





Προαναγγελία αλλαγών στην εισαγωγή στα ΑΕΙ





Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Υποστήριξε ότι το σημερινό λύκειο έχει μετατραπεί σε «εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΙ», επισημαίνοντας πως οι ελληνικές οικογένειες δαπανούν, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, πάνω από 600 εκατ. ευρώ ετησίως για φροντιστήρια.



«Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας μια σειρά από μοντέλα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη, να πάρουμε τις καλύτερες πρακτικές και να διαμορφώσουμε μια πρόταση που θα απαλλάσσει τους νέους ανθρώπους από αυτό το μεγάλο άγχος», ανέφερε.





Όχι σε «λευκή επιταγή» στις ΗΠΑ - Λύση για Ουκρανία, Γάζα





Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τη στάση τους στα διεθνή ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι δεν διαμορφώνουν αυτόνομη στρατηγική.



Όπως είπε, η Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικήσει «την ειρήνη στην Ουκρανία, τη διπλωματική λύση για τα πυρηνικά στο Ιράν, τον τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα και τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού».



Αναφερόμενος στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στρατηγική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική υπέρ μιας πολιτικής «λευκής επιταγής» προς τις ΗΠΑ.



«Η διαφορά μας με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι εγώ πάντοτε διαπραγματεύτηκα για τα εθνικά συμφέροντα και όχι για το ιδιωτικό πολιτικό όφελος», δήλωσε.



Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι, κατά την εκτίμησή του, «αξιολογεί θετικά αυτούς που έχουν μια σταθερή στάση» και υποστήριξε ότι η Ελλάδα οφείλει να διεκδικεί ενεργά τα συμφέροντά της.



Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τη Ρωσία δύναμη που αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο, διευκρίνισε όμως ότι δεν θα διέκοπτε πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις μαζί της.



Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή στρατηγική καταδίκης της Ρωσίας, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης.



«Διότι υπάρχουν πολλά επίπεδα διπλωματικών επαφών. Προφανώς, και θα συντασσόμουν με την Ευρωπαϊκή Οικογένεια στην στρατηγική της καταδίκης της Ρωσίας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά θα άφηνα κάποιους διάδρομους ανοιχτούς για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, και θα έθετα την Ελλάδα στις χώρες εκείνες που δεν θα ήταν στο σκληρό πυρήνα της αντιρωσικής υστερίας, αλλά σε εκείνες τις χώρες που θα μπορούσαν κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μονοπάτια του διαλόγου», είπε συγκεκριμένα.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι στρατηγικό συμφέρον της Ευρώπης είναι «η ειρήνη στην Ουκρανία» και η διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης.





Νέα ισορροπία στη φορολογία





Στο πεδίο της οικονομίας, ο κ. Τσίπρας τάχθηκε υπέρ μιας δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών.



«Πρέπει να υπάρχει μια άλλη ισορροπία, δικαιότερη, στο φορολογικό σύστημα», ανέφερε, επικαλούμενος στοιχεία του ΟΟΣΑ σύμφωνα με τα οποία «στην Ελλάδα έχουμε κατά 25% βαρύτερη φορολογία στη μισθωτή εργασία απ' ό,τι στο συσσωρευμένο πλούτο».

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