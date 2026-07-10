Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις για την ακρίβεια»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «επί 7 μήνες η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις για την ακρίβεια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο γενικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για επτά μήνες συνεχόμενα.
  • Τόνισε ότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων ξεπερνούν το 42%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
  • Κριτίκαρε την κυβέρνηση για καθυστερημένα και ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, όπως το μέτρο που ισχύει από τον Αύγουστο.
  • Υποστήριξε ότι η ακρίβεια λειτουργεί ως «σιωπηλός φόρος» που επιβαρύνει καθημερινά τους πολίτες χωρίς νομοθετική έγκριση.
  • Ζήτησε από την κυβέρνηση να υιοθετήσει ουσιαστικές παρεμβάσεις αντί για λόγια συμπόνοιας, επισημαίνοντας την καταστροφική επίδραση στην κοινωνική δικαιοσύνη.
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Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή. Υποστήριξε χαρακτηριστικά πως ότι οι οικονομικοί δείκτες και η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνουν σημαντική επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου.

«Ακρίβεια παντού μα παντού!»

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε: «Είχατε στόχο το 2019 ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Είχατε στόχο να πληρώνει όλο και περισσότερο για υγεία και παιδεία; Είχατε υποσχεθεί ότι το κόστος στέγασης θα διογκωθεί ή ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες;».

Αναφερόμενος στις δημόσιες δαπάνες, έκανε λόγο για υπερκοστολογήσεις, σημειώνοντας ότι «300.000 το ένα σπιτάκι ανακύκλωσης, 5 φορές περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ», ενώ χαρακτήρισε την εικόνα της αγοράς συνολικά ως «Ακρίβεια παντού μα παντού!».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «επί 7 μήνες η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», επισημαίνοντας πως «ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή», καθώς, όπως είπε, οι τιμές αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 42%, έναντι 36% στην Ευρωζώνη.

Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με τα οποία «ο πραγματικός μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 0,3% και βρίσκεται χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021», ενώ πρόσθεσε ότι «ακόμη και με τους δικούς σας αριθμούς οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους».

Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι «η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στην τσέπη κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά εισπράττεται καθημερινά από το κράτος», απορρίπτοντας την κυβερνητική επιχειρηματολογία ότι οι ανατιμήσεις συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Θέλετε να μας πείσετε ότι η ακρίβεια είναι επιτυχία επειδή οφείλεται στην ανάπτυξη, ότι οφείλεται στα χρήματα που μπαίνουν στην αγορά από το Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σχολίασε ότι «εξαγγέλλουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου» και πρόσθεσε: «Ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Μέχρι τον Σεπτέμβρη η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Ποιον κοροϊδεύετε; Δώρον άδωρο το 5%. Αν θέλατε θα έπρεπε να το εξαγγείλετε τη στιγμή της εφαρμογής του».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία της αγοράς, διερωτώμενος αν «η "συμφωνία κυρίων" στο Μαξίμου δεν είναι βουβή παραδοχή για την ύπαρξη καρτέλ;».

Παρουσιάζοντας, όπως είπε, νέα παραδείγματα από την αγορά, υπενθύμισε ότι «πέρσι με ειρωνευτήκατε για τα τιμολόγια που είχα φέρει. Σήμερα σας φέρνω κι άλλα τιμολόγια», υποστηρίζοντας ότι «κεράσια φτάνουν στο ράφι σε πενταπλάσιες τιμές από την τιμή του παραγωγού», ενώ «βρεφικές τροφές» πωλούνται «τρεις φορές πάνω στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, λέγοντας: «Αφήστε τα "λυπάμαι και τα θυμώνω". Οι πολίτες δε χρειάζονται τη συμπόνοιά σας, χρειάζονται λύσεις», ενώ χαρακτήρισε «καταστροφική για την κοινωνική δικαιοσύνη» τη λογική ότι «όταν κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν».

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