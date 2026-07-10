Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή με φόντο την ακρίβεια

Snapshot Η σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη επικεντρώνεται στο κόστος ζωής, με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στην οικονομία και την καθημερινότητα.

Ο Ανδρουλάκης αναμένεται να θέσει θέματα παρακολουθήσεων και θεσμικής λειτουργίας της κυβέρνησης, ενώ ο Μητσοτάκης επιδιώκει να κρατήσει το επίκεντρο στην οικονομική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει απολογισμό για την τελευταία εξαετία, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν υπερκαλύψει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Η κυβέρνηση προβάλλει τη σταθεροποίηση των τιμών και σχεδιάζει εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά από τον Αύγουστο.

Η αντιπαράθεση περιλαμβάνει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση ΦΠΑ, με την κυβέρνηση να αμφισβητεί τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Snapshot powered by AI

Η πρώτη μεγάλη κοινοβουλευτική σύγκρουση του καλοκαιριού αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα στη Βουλή.

Η σημερινή αναμέτρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού γίνεται κατόπιν επίκαιρης ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αφορά το κόστος ζωής, ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η αντιπαράθεση θα ξεφύγει από τα στενά όρια της οικονομίας και θα επεκταθεί σε ζητήματα θεσμών, διαφάνειας και συνολικά της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επαναφέρει στην αίθουσα της Ολομέλειας την υπόθεση των παρακολουθήσεων, θα ασκήσει κριτική για την ακρίβεια, αλλά και για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κράτους. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να μην επιτρέψει να αλλάξει το επίκεντρο της συζήτησης και να στρέψει την πολιτική ατζέντα στην οικονομία και κυρίως στα προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους πολίτες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η καθημερινότητα, η οικονομία, οι μισθοί, οι συντάξεις και οι πρωτοβουλίες για τη συγκράτηση των τιμών αποτελούν τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο έργο και μπορεί να αντιπαρατεθεί με την αντιπολίτευση.

Το αφήγημα της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να παρουσιάσει έναν συνολικό απολογισμό της τελευταίας εξαετίας, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι μειώσεις φόρων και οι παρεμβάσεις υπέρ του διαθέσιμου εισοδήματος έχουν υπερκαλύψει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Παράλληλα, θα αναγνωρίσει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να πιέζονται από τις διεθνείς ανατιμήσεις, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, αλλά και από τις ενεργειακές κρίσεις που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το βασικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση του εισοδήματος κάθε ελληνικής οικογένειας.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και οι νέες μειώσεις τιμών

Το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο, τα οποία δείχνουν μηδενικό μηνιαίο πληθωρισμό για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η εικόνα αυτή αποτυπώνει σταθεροποίηση των τιμών, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης στα καύσιμα αλλά και της συγκράτησης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο προβάλλει ως επόμενο μεγάλο βήμα την εθνική πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών άνω του 5% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά από τις 31 Αυγούστου, με τη συμμετοχή παραγωγών, προμηθευτών και αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε εθελοντική βάση για χρονικό διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

Η αντιπαράθεση για τον ΦΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός στην πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ.

Η κυβερνητική θέση είναι ότι μια οριζόντια μείωση θα δημιουργούσε σημαντικό δημοσιονομικό κενό χωρίς να υπάρχει καμία τεκμηριωμένη διαβεβαίωση ότι το όφελος θα έφθανε τελικά στον καταναλωτή.

Το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να καλέσει εκ νέου τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξηγήσουν από ποιους πόρους θα καλυπτόταν το κόστος ενός τέτοιου μέτρου.

Τα εθνικά στο επίκεντρο μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Παράλληλα με την οικονομία, η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει ψηλά στην ατζέντα και τα εθνικά ζητήματα, αξιοποιώντας τον απόηχο της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι ελληνικές θέσεις ενισχύθηκαν, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα του τουρκικού casus belli, ενώ επανέλαβε ότι όσο η απειλή πολέμου παραμένει σε ισχύ δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, όπως το SAFE.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προβάλλει την εξέλιξη του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την προμήθεια των πρώτων F-35, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων να ξεκινά μέσα στο έτος και τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται από το 2029.

Την ίδια στιγμή υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του προγράμματος F-35, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής αμερικανική απόφαση επανένταξής της, ενώ η σχετική διαδικασία απαιτεί και την έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου.

Νέα πολιτική σύγκρουση για την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όμως, διατηρούν ψηλά και την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις συζητήσεις που επανέρχονται για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019.

Η κυβέρνηση επαναφέρει την κριτική ότι λίγο πριν από τις εκλογές του 2019 η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε ανοιχτή τη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί η αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, με την οποία η δωροδοκία μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εφαρμοστούν ευνοϊκότερες διατάξεις σε εκκρεμείς υποθέσεις, ενώ υπενθυμίζει ότι η σημερινή κυβέρνηση επανέφερε στη συνέχεια τον κακουργηματικό χαρακτήρα του συγκεκριμένου αδικήματος.

Παράλληλα, η κυβέρνηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί «ακαταδίωκτου» των τραπεζικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που θεσπίστηκαν το 2019 είχαν στόχο να διευκολύνουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και ότι από το 2024 το σχετικό πλαίσιο έχει ήδη τροποποιηθεί

Η σημερινή κοινοβουλευτική αναμέτρηση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα επιχειρήσουν να διαμορφώσουν το αφήγημα της επόμενης περιόδου.

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