Επτά παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοινώνει σήμερα ο Ανδρουλάκης

Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, τέλος επιτηδεύματος, Συλλογικές Συμβάσεις και τεκμαρτή φορολόγηση

Αντώνης Ρηγόπουλος

Επτά παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοινώνει σήμερα ο Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει τη δημόσια συζήτηση που το αφορά, από τις δημοσκοπικές επιδόσεις και τις εσωτερικές του αντιφάσεις, οδηγεί τη Χαριλάου Τρικούπη στην απόφαση να ξεδιπλώσει μεγάλο μέρος του κυβερνητικού του σχεδιασμού πριν ακόμη από την έλευση της καλοκαιρινής ανάπαυλας.

Τις σημαντικές παρεμβάσεις της περασμένης εβδομάδας, θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη «μια εβδομάδα πλήρους αποδόμησης της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της οικονομίας», η οποία θα κορυφωθεί με την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται άλλωστε και το χθεσινό βίντεο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάπτυξης, ενώ σήμερα, αναμένεται να παρουσιάσει ένα πλέγμα επτά παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τονίζεται, «αυτές οι επτά παρεμβάσεις δεν αποτελούν αποσπασματικά μέτρα. Συνιστούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο δίκαιη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

1. Δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις

- νέα ρύθμιση 120 δόσεων
- διαγραφή προσαυξήσεων για τους ενήμερους
- επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας
- υποχρεωτική υποβολή πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές στον εξωδικαστικό
- ποινές σε funds και servicers που παρανομούν

2. Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού

3. Διεύρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τον δανεισμό

- δημιουργία Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα χρηματοδοτεί σταθερά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- στήριξη μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων μεσω Ταμείου Εθνικού Πλούτου
- Αναπτυξιακή Τράπεζα που δεν θα λειτουργεί ως ταμείο όπου παρκάρουν ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα αποτελεί μόνιμο θεσμό αναπτυξιακής πολιτικής

4. Μείωση διοικητικού και φορολογικού βάρους για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

- αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ
- απλοποίηση της καθημερινής λειτουργίας χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

5. Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης

- άμεση κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και επιστροφή στη φορολόγηση με βάση τα πραγματικά εισοδήματα.

6. Κλείσιμο του κύκλου των φορολογικών βαρών της κρίσης

- πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις
- σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις

7. Δίκαιη και βιώσιμη αγορά εργασίας

- επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ώστε ο κατώτατος μισθός να αποτελεί προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και όχι μονομερή κυβερνητική απόφαση.
- μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με σταδιακή αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών και λοιπών επιβαρύνσεων στην εργασία.

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