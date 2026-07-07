Πολάκης κατά Φάμελλου: «Έδειξε προσωπική ανεπάρκεια και υποτέλεια - Να παραιτηθεί στην ΚΕ»

Σε πλήρη ρήξη με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική και τη δημοσιογράφο Μάγκυ Δούσση, χαρακτήρισε «μπούρδες» τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνοντας ότι επί της ουσίας λειτουργεί με αυτή την ιδιότητα.

Η επίθεσή του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο πάντως ήταν κατά μέτωπο δηλώνοντας ότι είναι «πρωτοφανές να υπάρχει πρόεδρος που να λέει ότι θα στηρίξω άλλο κόμμα. Δείχνει προσωπική ανεπάρκεια και υποτέλεια από τον Φάμελλο». Έκανε μάλιστα λόγο για «μονόχνωτη κακομοιριά» εκ μέρους της ηγεσίας.

Σχολιάζοντας πάντως τα πολύ χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι «το ότι 1,5-2% λέει θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ όταν η ηγεσία λέει ότι θα στηρίξω άλλο κόμμα είναι εντυπωσιακό. Αν αλλάξει η ηγεσία τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά που κανείς δε τα φαντάζεται».

Αναφορικά με την κρίσιμη ΚΕ του Σαββάτου, ο κ. Πολάκης απαρίθμισε τις ενέργειες στις οποίες πρέπει άμεσα να προχωρήσει:

άμεση επαναφορά του ίδιου στην ΚΟ

απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε διαλύεται και θα ηγηθεί μιας προσπάθειας συμπόρευσης με συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο.

αναίρεση της προηγούμενης απόφασης αυτοδιάλυσης.

να παραιτηθεί ο Φάμελλος,

να ξεκαθαρίσουν οι βουλευτές που θα πάνε. «Το καραγκιοζιλίκι να σταματήσει. Όποιοι μείνουν θα ψηφίσουν νέο πρόεδρο της ΚΟ»

να εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΚΟ, δήλωσε το παρών ως υποψήφιος σε αυτή την εξέλιξη

Ο κ. Πολάκης πάντως δεν απέκλεισε τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές μπορούν να γίνουν μόνο σε προγραμματικό πλαίσιο το οποίο περιέγραψε. «Σημασία δεν έχει μόνο το τι λες στο πρόγραμμα αλλά το τι κάνεις για αυτό. Αν λες για δημόσια ΔΕΗ, αλλά βγάζεις τον σκασμό για το ότι ο Μητσοτάκης ανατινάζει τα λιγνιτωρυχεία, ποιος θα σε πιστέψει;» αναρωτήθηκε. «Αλλο να λέει η ΕΛΑΣ για φτηνό ρεύμα, αλλά να μη λέει για δημόσια ΔΕΗ». Παράλληλα επανέλαβε τη θέση του για πλειοψηφική παρουσία του κράτους στην Εθνική Τράπεζα.

Μάλιστα απαρίθμησε τα κόμματα με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υπό μια δική του ηγεσία θα μπορούσε να συνεργαστεί, αρκεί να υπάρχει προγραμματική συμφωνία στο πλαίσιο που περιέγραψε, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ανέφερε τη ΝΕΑΡ, το ΜεΡΑ25, το ΚΚΕ, «κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που θα αποσχιστεί μετά την επερχόμενη εκλογική αποτυχία», την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, και τον Πέτρο Κόκκαλη.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρότασή του για συλλογική ηγεσία στο κόμμα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μετά την παραίτηση Φάμελλου, ώστε αυτή να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. «Μια συλλογική ηγεσία στο κόμμα συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς που έχουν δώσει μάχη απέναντι στην ολιγαρχία».

Τέλος, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται ότι βιάστηκε να δηλώσει το παρών στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πολάκης απάντησε: «Νομίζετε ότι έχουμε πολλά περιθώρια; Μάλλον άργησα να δηλώσω το παρών. Με διακρίνει μια τεράστια κομματικότητα. Στηρίζω τον χώρο που με δέχτηκε το 2012. Θα το φτάσω μέχρι το τέλος. Έκανα και λάθη αλλά μπορώ να τους κοιτάω όλους στα μάτια».

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