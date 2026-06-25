Πολάκης πριν την Πολιτική Γραμματεία: Μαζεύτηκαν οι υπογραφές για νέα Κεντρική Επιτροπή

Ολοταχώς προς νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο Παύλος Πολάκης, προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας γνωστοποίησε και επίσημα ότι οι αναγκαίες υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν συγκεντρωθεί ώστε να συνεδριάσει εκ νέου.

«Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν ΚΕ για να χαραχθεί η πορεία προς τη ΔΕΘ και την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να σταματήσει «η καταστροφική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε επίσης στη δήλωσή του «να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ αν χρειαστεί και αν δεν ευωδοθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου».

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