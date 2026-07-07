«Ανάσα» για το ΠΑΣΟΚ η εκδήλωση για τη στέγαση στο Περιστέρι

Ο ποντιακής καταγωγής πρώην υπουργός Στέγασης του Βελγίου απαρίθμησε τις μεθόδους που εφάρμοσε, συμπεριλαμβανομένης και μιας... έκπληξης για τις καταλήψεις

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Ανάσα» για το ΠΑΣΟΚ η εκδήλωση για τη στέγαση στο Περιστέρι
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Σε μια περίοδο που για το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται από εβδομάδες ή και μήνες αρνητικής δημοσιότητας, η εκδήλωση που έγινε χθες το βράδυ στο Περιστέρι για το ζήτημα της στέγασης, αποτέλεσε μια αναγκαία «ανάσα».

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος και μέλος του ΠΓ του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης στο δημαρχείο Περιστερίου, όπου εκατοντάδες συνέρρευσαν προκειμένου να ακούσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το στεγαστικό, ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερους. Μάλιστα η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά, με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμείνουν εκτός, προσέλευση που χαροποίησε ιδιαίτερα τους διοργανωτές.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Παύλος Χρηστίδης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Πέτρος Παππάς, ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, καθώς και ο πρώην αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου, Ανδρέας Μποζίκας.

Χαιρετισμό απηύθυνε μέσω βίντεο από τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Το Βήμα και του Mega News, Παναγιώτης Φωτεινός.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

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Πρώην υπουργός Στέγασης Βελγίου: Τα 4 μέτρα και η έκπληξη για τις καταλήψεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του, ποντιακής καταγωγής πρώην υπουργού Στέγασης του Βελγίου και πρώην δήμαρχου Βρυξελλών, Χρήστου Δουλκερίδη.

Ο κ. Δουλκερίδης τόνισε ότι «η στέγαση είναι αναγκαία προϋπόθεση ζωής όπως το να τρέφεσαι. Τρελάθηκα κατά την περίοδο της κρίσης όταν έμαθα ότι άνθρωποι 30, 40, 50 ετών στην Ελλάδα ζούσαν με τους γονείς τους». Επισήμανε μάλιστα ότι στο Βέλγιο το δικαίωμα στη στέγαση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, όμως, όπως είπε «αυτό δε φτάνει για να γίνει πραγματικότητα, αλλά σου δίνει μια βάση για να δουλέψουν όλα σε αυτή την κατεύθυνση». Παράλληλα, τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει πλέγμα διαφορετικών λύσεων και να μη θεωρεί κανείς ότι ένα μέτρο μπορεί από μόνο του να λύσει το πρόβλημα.

Όπως εξήγησε, «από τότε που πήραμε αποφάσεις πέρασαν 10-15 χρόνια μέχρι να μπουν οι πρώτοι σε δημόσιες κατοικίες, αλλά αν δεν το ξεκινήσετε, δε θα γίνει ποτέ».

Ο κ. Δουλκερίδης περιέγραψε τις εξής λύσεις που εφαρμόστηκαν στις Βρυξέλλες, ανάμεσά τους και μια έκπληξη, η νομιμοποίηση των καταλήψεων ώστε να μη μένουν άδεια κτήρια:

  • Αλλάξαμε χρήση σε παλιά κτήρια γραφείων. Για να μην τσιμεντοποιήσουμε νέα οικόπεδα
  • Βοηθήσαμε οικογένειες να αποκτήσουν σπίτια με χαμηλότοκα δάνεια
  • Δώσαμε τη δυνατότητα σε χαμηλόμισθους να γίνουν ιδιοκτήτες σπιτιών χωρίς να τους ανήκει το έδαφος. Αυτό μείωσε την τιμή κατά 40%. Αν πουλήσει το σπίτι, δε θα πάρει όλα τα λεφτά
  • Νομιμοποιήσαμε τις καταλήψεις μέσω συμφωνιών με τον ιδιοκτήτη. Καλύτερα άνθρωποι με κανόνες σε άδεια κτήρια παρά άνθρωποι στον δρόμο
  • Έγινε παράνομο το να αφήνεις ένα σπίτι άδειο. Παράνομη η παρατεταμένη εγκατάλειψη. Τα διεθνή δικαστήρια μας δικαίωσαν απέναντι στις ενστάσεις ιδιοκτητών.

Καρχιμάκης: Με 4 προσωπικές ιστορίες περιέγραψε το πρόβλημα της στέγης στην Ελλάδα

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, λαμβάνοντας τον λόγο ακολούθησε μια πρωτότυπη μέθοδο για να παρουσιάσει το πρόβλημα. Συγκεκριμένα αφηγήθηκε 4 ιστορίες προσώπων που γνωρίζει προσωπικά, κάθε μία από τις οποίες σχετίζονταν με ένα μεγάλο θέμα που έχει επίδραση στο ζήτημα της στέγης σήμερα στην Ελλάδα.

Οι θεματικές που «έπιασε» με τις τέσσερις ιστορίες ήταν: οικονομική δυσπραγία που οδηγεί νέους να μην ανεξαρτητοποιούνται, ελβετικό φράγκο, Golden Visa που εξαφανίζουν δουλειές και σπίτια από τις μεγάλες πόλεις, κόκκινα δάνεια.

Ειδικά για το μέτρο της κατάργησης της golden visa, και της μετατροπής της σε άλλο χαρακτήρα, είπε ότι στόχος θα ήταν όσοι αγοράζουν ακίνητα με Golden Visa να υποχρεούνται να διατηρήσουν τη χρήση του κτηρίου, εάν αυτό φιλοξενεί επιχείρηση, αλλά και να τους επιβληθεί να ενοικιάζεται με χαμηλό ενοίκιο. Παράλληλα, πρότεινε την καταγραφή όλων των άδειων κτηρίων από τους δήμους, εφόσον τους αποδοθούν οι σχετικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορούν να χρησιμποποιηθούν ως χώροι στέγασης. Με τον τρόπο αυτόν, όπως λέει σε ορίζοντα τετραετίας, θα έμπαιναν στην προσφορά περίπου 40.000 σπίτια.

Πάντως, ο κ. Καρχιμάκης τελείωσε με σκληρά πολιτικό περιεχόμενο, τονίζοντας ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει στις επόμενες εκλογές «το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στην κυβέρνηση, ώστε να βρεθεί ο λαός στην εξουσία», θυμίζοντας το παλιό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μπουλκογιάννη: Να στηριχθεί η ιδιοκατοίκηση

Από την πλευρά της, η αρχιτεκτόνισσα και μέλος της ομάδας Cohab Athens, Σίλα Κατερίνα Μπουλκογιάννη, σχολίασε ότι είναι αναγκαία συνθήκη να στηριχθεί η ιδιοκατοίκηση, τονίζοντας ότι δεν είναι λύση στο πρόβλημα η επιδοτούμενη υφαρπαγή της κατοικίας και η χρηματιστικοποίησή της, όπως συμβαίνει σήμερα μέσω της υπερσυγκέντρωσης ακινήτων από funds. Μάλιστα είπε ότι οι λύσεις που φέρνει η κυβέρνηση δεν έχουν μετασχηματιστική τάση και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργούν και αρνητικά

Η κ. Μπουλκογιάννη πρότεινε επίσης να υπάρξουν φορολογικά αντικίνητρα για τα κλειστά σπίτια, και κατάργηση golden visa. «Όσο η στέγη μένει ατομική πρόκληση τόσο θα αποτυγχάνει».

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