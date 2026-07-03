ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η παραίτηση Ντόκου
"Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν", τονίζει το ΠΑΣΟΚ.
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- Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου μετά την αποκάλυψη ότι αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες σε Ρώσους φαρσέρ.
- Η Χαριλάου Τρικούπη απαιτεί απαντήσεις για την αυθεντικότητα του δημοσιευμένου οπτικοακουστικού υλικού.
- Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τη σιωπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σχετικά με το συμβάν.
- Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την παραίτηση του κ. Ντόκου ως τον μοναδικό δρόμο.
Την παραίτηση του ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη ότι έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, αποκαλύπτοντας κατά τη συνομιλία του μαζί τους, κρίσιμες πληροφορίες.
"Απαιτούνται απαντήσεις", αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, και ρώτα την κυβέρνηση:
Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό; Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;
"Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος", καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.
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