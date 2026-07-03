ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η παραίτηση Ντόκου 

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου μετά την αποκάλυψη ότι αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες σε Ρώσους φαρσέρ.

Η Χαριλάου Τρικούπη απαιτεί απαντήσεις για την αυθεντικότητα του δημοσιευμένου οπτικοακουστικού υλικού.

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τη σιωπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σχετικά με το συμβάν.

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει την παραίτηση του κ. Ντόκου ως τον μοναδικό δρόμο. Snapshot powered by AI

Την παραίτηση του ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου ζητά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη ότι έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, αποκαλύπτοντας κατά τη συνομιλία του μαζί τους, κρίσιμες πληροφορίες.

"Απαιτούνται απαντήσεις", αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, και ρώτα την κυβέρνηση:

Είναι γνήσιο το δημοσιευμένο οπτικοακουστικό υλικό; Γιατί η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει τι έχει συμβεί;

"Η Κυβέρνηση των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας επί ώρες σιωπά για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση του κ. Ντόκου είναι μονόδρομος", καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.