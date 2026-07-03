Ανδρουλάκης: Για να ηττηθεί η ΝΔ πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει ο αντίπαλός της να της αποσπάσει ακροατήριο, όχι να επωφελείται από την εμφάνιση νέων κομμάτων.

Κατηγόρησε τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα για σχέσεις με διαφορετικά μέρη της διαπλοκής και επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει στιβαρή αντιπολίτευση χωρίς συμβιβασμούς.

Υπογράμμισε την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών θεμάτων και την προώθηση έργων όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας

Κύπρου με σαφή χρονοδιάγραμμα και ευρωπαϊκή στήριξη.

Επισήμανε ότι η οικονομία δεν υπεραποδίδει αλλά η ακρίβεια αυξάνεται γρήγορα, απαιτώντας ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και καταγγέλλοντας άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα εξοπλιστικά προγράμματα και ζητά ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ενώ προτείνει «Νέο Ελσίνκι» για τις ευρωτουρκικές σχέσεις με αυτόματες κυρώσεις σε περιπτώσεις απειλών. Snapshot powered by AI

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το βράδυ της Πέμπτης μιλώντας για όλα τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά θέματα, αλλά και στην οικονομία. Αίσθηση μάλιστα προκάλεσε η αναφορά του σε Καραμανλή και Σαμαρά, σχολιάζοντας ότι αν συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους φηφοφόρους της ΝΔ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε επίσης για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ, τα εκλογικά σενάρια, αλλά εξέφρασε και την άποψή του για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η ΝΔ τσιμπά στις δημοσκοπήσεις». Κατηγόρησε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ότι τον καθένα τον έχει «υιοθετήσει» διαφορετικό μέρος της «διαπλοκής».

Έμφαση στο καλώδιο διασύνδεσης

Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα και στη δήλωση του Πρωθυπουργού σχετικά με το ποιος θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, υποστήριξε ότι ζητούμενο είναι «ποιος χειρίζεται αποτελεσματικά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ για το έργο σημείωσε: «Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του», προσθέτοντας ότι ως πρωθυπουργός θα επιδίωκε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ερωτηθείς για την κριτική που ασκούν οι κ.κ. Σαμαράς και Καραμανλής στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα, δήλωσε: «Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας».

Στο πεδίο της άμυνας, αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, λέγοντας: «Είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα. Άλλοι δεν τα ψήφισαν, εμείς τα ψηφίσαμε. Όμως, η Ελλάδα παράγει; Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα; Τα στοιχεία λένε: 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% μόλις εγχώρια συμμετοχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε επίσης την πρότασή του για ένα «Νέο Ελσίνκι» στις ευρωτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα μπορούσαν να πάρουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα είναι σε ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων για την Τουρκία, όταν απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Δεν υπεραποδίδει η οικονομία, αλλά η ακρίβεια

Αναλυτική αναφορά έκανε επίσης και στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, τονίζοντας ότι απαιτούνται έλεγχοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είπε χαρακτηριστικά: «Όταν κάνεις έλεγχο μόνο στο ράφι, θα έχεις αποτέλεσμα; Τον χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου η διαφορά από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Δεν μπορεί συνεπώς ο έλεγχος να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα».

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να ανακοινώσει τα έσοδα από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ενώ πρόσθεσε ότι «οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την ΕΕ αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την ΕΕ διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Συμπλήρωσε ότι «Μήπως τελικά δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές αλλά βολεύονται και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης; Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Μαζεύουν υπερπλεονάσματα, 5-6-7 δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Είναι ένα άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων».

Για τη φορολογία των μερισμάτων και τις επενδύσεις ανέφερε: «Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και για τη βιομηχανία που κάνει επένδυση π.χ. σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει 10% τον χρόνο, τι μήνυμα στέλνεις σε αυτή την επιχείρηση; "Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις", αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση».

Σε ερώτηση για τον 13ο και 14ο μισθό απάντησε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».

Η διαπλοκή στηρίζει Μητσοτάκη και Τσίπρα

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ευθέως ότι «ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές. Προκύπτει από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα media. Αν ο Κώστας Σκανδαλίδης, που έγραψε τη διακήρυξη μας, είχε πει ότι είναι "μονομερής ενέργεια" η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων (σημ. με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο), θα είχε γίνει σεισμός. Αυτό το είπε ο κ. Μπίστης και συμφώνησε ο κ. Σιακαντάρης συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «εμείς αναδείξαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τις λύσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, εμείς κάνουμε στιβαρή αντιπολίτευση στα εθνικά θέματα και δεν κάνουμε τους "Πόντιους Πιλάτους"».

Μάλιστα σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε για τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα: «Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος. Τα είδαμε: κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μια, και μετά είχαμε υποκλοπές, διαφθορά».

Υπέγραψα δύο φορές συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στην πολιτική του πορεία και στις επιδιώξεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «ο αγώνας μου δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ. Ό,τι κέρδισα, το κέρδισα με πολύ αγώνα και υπέγραψα δυο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής: ό,τι κερδίζουμε -και έχουμε κερδίσει πολλά, είμαστε σε μια άλλη φάση της ιστορίας μας-, τα κερδίσαμε μόνοι μας και χωρίς εξαρτήσεις. Ό,τι είπα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, το λέω και σε όλον τον ελληνικό λαό: ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση και εγώ Πρωθυπουργός θα λογοδοτούμε μόνο σε εσάς. Θα κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας χωρίς κανέναν συμβιβασμό με κανέναν ισχυρό».

Για τις δημοσκοπήσεις υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% στο 41%; Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια μικρή διαφορά από εμάς; Όλα, λοιπόν, είναι στο χέρι του ελληνικού λαού».

Αναφερόμενος στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή. Ήρθαν ήδη βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Θέλουμε τις συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθυνόμαστε σε κάθε ψηφοφόρο. Και σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφυκτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής. Με ρωτάτε πώς θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, δηλαδή, δεν έχω προσωπικά μια τέτοια κυβερνητική προϊστορία ώστε να πει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του κέντρου ότι "με αυτά που έκανε, δεν θα σε επιλέξουμε ποτέ". Αυτό φοβάται η Νέα Δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Κάποιους άλλους δεν θα τους ψηφίσουν ποτέ. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σκηνοθετεί το σκηνικό που έβγαλε Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη το 2023».

Μόλις εμφανίστηκαν τα 2 νέα κόμματα, η ΝΔ τσιμπά στις δημοσκοπήσεις

Τέλος, για τα νέα κόμματα ανέφερε ότι το κόμμα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας δεν καλύπτει, κατά την άποψή του, κάποιο πολιτικό κενό. «Τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι’ αυτό ήρθε, δεν στοιχειοθετείται γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%», είπε χαρακτηριστικά για τον πρώην πρωθυπουργό.

Παράλληλα, ερωτηθείς για το κόμμα Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι «τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη. Δεν είμαστε σε έναν διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από κόμματα που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα».

«Για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο. Και όχι με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.