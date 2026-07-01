Το ΠΑΣΟΚ αφιερώνει... τετραήμερο αποδόμησης στο success story της κυβέρνησης

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ οργανώνει ένα τετραήμερο αποδόμησης του κυβερνητικού success story με στόχο την αλλαγή της ατζέντας.

Το πρώτο βήμα ήταν η δημοσίευση βίντεο για τη λειψυδρία, επισημαίνοντας την έλλειψη σχεδιασμού και προνοητικότητας της κυβέρνησης.

Σήμερα θα γίνουν ενημερώσεις από αρμόδιους τομεάρχες για τον απολογισμό που η κυβέρνηση αποφεύγει να παρουσιάσει.

Την Παρασκευή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει επερώτηση για να εξαναγκάσει την κυβέρνηση σε λογοδοσία.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη καθημερινών προβλημάτων και στην προώθηση λύσεων, με σκοπό να ενισχυθεί η εκλογική επιρροή του ΠΑΣΟΚ. Snapshot powered by AI

Ακολουθώντας το υπόδειγμα που είχε θέσει το ΠΑΣΟΚ και πριν λίγους μήνες με τη μαύρη βίβλο της διακυβέρνησης της ΝΔ, το κόμμα προετοιμάζει τώρα ένα «τετραήμερο αποδόμησης» του κυβερνητικού success story.

Η αρχή έγινε χθες, με το αναλυτικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ για τη λειψυδρία, κάνοντας λόγο για μεγάλη χαμένη ευκαιρία να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που «απειλεί την ανθεκτικότητα της Ελλάδας. «Η έλλειψη νερού αποτελεί μείζονα πρόκληση για τον αγρότη, τον πολίτη και το μέλλον της χώρας. Τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν, αυτονόητα, μία χρυσή ευκαιρία να θωρακίσουμε την κοινωνία μας και τις προοπτικές της απέναντι στο πρόβλημα. Δεν έγινε. Είναι αδιανόητη η έλλειψη προνοητικότητας, η απουσία σχεδιασμού και η ανικανότητα της κυβέρνησης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το βίντεο

Η δεύτερη μέρα του «τετραημέρου» του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή, καθώς στις 10 το πρωί, ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Γερουλάνος και ο τομεάρχης Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμος θα ενημερώσουν τους δημοσιογράφους για τον απολογισμό που η κυβέρνηση αποφεύγει να κάνει.

Την Παρασκευή κλιμακώνεται η πολιτική επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη με την επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσουν να εξαναγκάσουν την κυβέρνηση σε λογοδοσία και αποτίμηση της διακυβέρνησής της.

Γενικότερα, στόχος της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι άλλος από την αλλαγή της ατζέντας ώστε να απομακρυνθεί η συζήτηση από το δύσκολο θέμα των δημοσκοπήσεων, της εκλογικής κατάταξης και των συνεργασιών, και να μετατοπιστεί στα καθημερινά προβλήματα για τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργασμένες προτάσεις στο πρόγραμμά του.

Η δημοσκοπική πίεση που προκαλεί η εδραίωση της ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, γεγονός που απαιτεί από την ηγεσία του κόμματος να κάνει ό,τι μπορεί για να μεταστρέψει το κλίμα και σε επίπεδο επικαιρότητας, αλλά κυρίως και σε επίπεδο εκλογικής επιρροής. Η ανάδειξη καθημερινών θεμάτων, της κακής διαχείρισής τους που έχει γίνει από την κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την προώθηση συγκεκριμένων λύσεων, ευελπιστούν στο ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο που θα βοηθήσει να καταστεί συνείδηση των πολιτών η άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη βιώσιμη πολιτική εναλλακτική επιλογή στην κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη.