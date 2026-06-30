ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί το κόμμα του κ. Τσίπρα με τη θέση του κ. Μπίστη;

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ ζητά από την ΕΛΑΣ να ξεκαθαρίσει αν συμφωνεί με τη θέση του Νίκου Μπίστη πως καμία πλευρά, ούτε η Ελλάδα, δεν έχει απόλυτο δίκιο στο Αιγαίο.

Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει τη σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ και την παρουσία του Νίκου Μπίστη ως στελέχους της ΕΛΑΣ σε δημόσια μέσα.

Ο Νίκος Μπίστης διευκρινίζει ότι δεν ανήκει στα όργανα της ΕΛΑΣ και διατηρεί σταθερές απόψεις για την εξωτερική πολιτική από την εποχή του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ.

Ο Μπίστης δηλώνει στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, αλλά επιμένει στην ανεξαρτησία των απόψεών του. Snapshot powered by AI

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τοποθέτησης του Νίκου Μπίστη σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ζητώντας από την ΕΛ.Α.Σ. να απαντήσει αν «συμφωνεί με τη θέση του κ. Μπίστη πως κανείς, -ούτε η Ελλάδα- δεν έχει απόλυτο δίκιο στο Αιγαίο».

Συγκεκριμένα, σε σχόλιο που εξέδωσε για την «αφωνία» του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την ανάρτηση κ. Μπίστη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο κ. Τσίπρας όπως απαξιώνει τους πρώην πολιτικούς του συνοδοιπόρους ως βαρίδια που θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο myelas γιατί κραδαίνει ως "λάφυρα" στη βιτρίνα πρόσωπα που τον εξύβριζαν, έτσι ζητά και δηλώσεις αυτοταπείνωσης από όσους δέχτηκε στο κόμμα του αλλά του χαλάνε την εικόνα. Ο κ. Μπίστης όταν έχει δημόσιο βήμα, εμφανίζεται ως στέλεχος του ΕΛΑΣ. Όπως συνέβη προ λίγων ημερών στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, όπου έδωσε μισάωρη συνέντευξη με την ιδιότητα του στελέχους του ΕΛΑΣ. Συνεπώς, η ερώτηση μας απευθύνεται στο κόμμα ΕΛΑΣ και στον νέο πατριωτισμό του κ. Τσίπρα. Ποια είναι η επίσημη θέση τους για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου; Ποια είναι η win win λύση στο Αιγαίο για την οποία μιλούν τα στελέχη του; Συμφωνεί με τη θέση του κ. Μπίστη πως κανείς, -ούτε η Ελλάδα- δεν έχει απόλυτο δίκιο στο Αιγαίο;».

Δήλωση Νίκου Μπίστη

Στο ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Νίκος Μπίστης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως ο ίδιος δεν ανήκει στα όργανα της ΕΛΑΣ και ότι τις ίδιες απόψεις είχε όταν ήταν στο εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος εγκαλεί την ΕΛΑΣ για την κριτική που άσκησα σε ανάρτηση μου στο Facebook στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή την δήλωση του για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου.

Η απάντηση μου:

1 Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σταθερές και αναλλοίωτες χρόνια τώρα. Από την εποχή της Ανανεωτικής Αριστεράς, του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτές τις θέσεις στήριξα την Συμφωνία των Πρεσπών την οποία το ΠΑΣΟΚ καταπολέμησε και ακόμα να επανορθώσει. Με βάση αυτές κρίνω πολιτικά την θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. .

2 Οι επίσημες θέσεις της ΕΛΑΣ εκφράζονται από τα όργανα και τους τομεάρχες του κόμματος. Δεν ανήκω σε αυτά.

3 Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι υποστηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα και θα στηρίξω την ΕΛΑΣ στην προσπάθεια να αλλάξει ρότα η χώρα. Και ταυτοχρόνως θα υποστηρίζω τις απόψεις μου με τις οποίες πορεύτηκα χρόνια τώρα».

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