Δημοσκόπηση GPO: Άνοδος για τη ΝΔ στο 29,4%, δεύτερη η «ΕΛΑΣ» - Υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει την εκτίμηση ψήφου στο 29,4%, ενισχυόμενη κατά μία μονάδα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στην εμπιστοσύνη για πρωθυπουργό με 33%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 24,9%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ (ΕΛΑΣ) σημειώνει άνοδο στο 16,3% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα» παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις.

Το 58,4% των πολιτών επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα.

Η πρωτοβουλία ίδρυσης νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά έχει περιορισμένη δυναμική στην παρούσα φάση. Snapshot powered by AI

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο και αγγίζει το 29,4% στην εκτίμηση ψήφου, ενισχύοντας τα ποσοστά της κατά μία μονάδα, στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Στην κορυφή των δεικτών εμπιστοσύνης για τη θέση του πρωθυπουργού παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 24,9%, η Μαρία Καρυστιανού με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%.

Οι τάσεις των κομμάτων

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται και ενισχύεται η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες. Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την καθοδική του τροχιά, ενώ υποχώρηση εμφανίζει και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Παράλληλα, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ανακτά δυνάμεις και θέτει υποψηφιότητα για την τρίτη θέση, την ώρα που το ΚΚΕ δείχνει επίσης τάσεις ενίσχυσης.

Σε θεσμικό επίπεδο, το 58,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι του 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα. Τέλος, η προοπτική ίδρυσης νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να συγκεντρώνει, προσώρας, περιορισμένη δυναμική.

Δημοσκόπηση GPO - Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)

ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)

Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)

ΚΚΕ: 8% (7,5%)

«Νίκη»: 1% (1,4%)

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)

Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)

ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)

ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)

«Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)

Άλλο: 4,1% (2,9%)

Αναπ/στοι: 10,4% (11,6%)

Δημοσκόπηση GPO - Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δηµοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)

ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)

Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)

ΚΚΕ: 9% (8,6%)

«Νίκη»: 1,1% (1,6%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)

Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)

ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)

ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)

«Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)

Άλλο: 4,7% (3,4%)

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