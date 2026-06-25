Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια ο Κυριάκος

Σαν μικρή βόμβα έπεσε η νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon στο πολιτικό σκηνικό. Οι δέκτες του Αλληλόμη, έπιασαν μια άνοδο πέντε μονάδων για την ΕΛΑΣ του Αλέξη σοκάροντας άπαντες.

Προφανώς κάθε δημοσκόπος παίρνει τα ρίσκα του, επιλέγει την στάθμιση, και ανακοινώνει αποτελέσματα της «φωτογραφίας της στιγμής». Και προφανώς κρίνεται για ότι βγάζει, για τα ρίσκα που παίρνει και για το πόσο είναι εντός ή εκτός. Το Μαντείο καταγράφει και περιμένει. Το βαρύ διψήφιο του Αλέξη μέσα σε ένα μήνα, ταράζει τα νερά, όπως τα είχε ταράξει πέρυσι η Ζωή υποσκελίζοντας το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση- σημειακή αλλαγή που πάλι έπιασε πρώτος ο Real Polls και μετά επιβεβαιώθηκε. Η Ζωή κράτησε την δεύτερη θέση 2-3 μήνες. Ο Αλέξης, μοιάζει να ήρθε για να μείνει. Σήμερα στην συνέντευξη που δίνει στον Σρόιτερ (Alpha) περισσότερα.

Δεξαμενές

Δυο στοιχεία που θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα είναι ο χρόνος των εκλογών και οι ‘δεξαμενές’ που έχει, η νομίζει πως έχει κάθε κόμμα.

Όπως φαίνεται από την ποιοτική ανάλυση της ίδιας έρευνας, μετά τη Νέα Δημοκρατία, η ΕΛ.Α.Σ. έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη «δεξαμενή» και το υψηλότερο «πολύ πιθανό» μετά το κυβερνών κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ-KINAΛ την ίδια στιγμή, έχει τη χαμηλότερη οροφή και το υψηλότερο ποσοστό απόλυτης απόρριψης.

Ίδια είναι η εικόνα και στους αναποφάσιστους.

Δεν συμφωνούν όλοι σ’ αυτό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interview Δ. Βασιλειάδης υποστηρίζει (ΣΚΑΙ) ότι η οροφή του Τσίπρα είναι το 16%, καθώς η δεξαμενή του είναι μικρή. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ, κατά τον ίδιο έχει πολύ μεγαλύτερη.

Το ποιος θα πέσει μέσα, η έξω φυσικά θα φανεί στις επόμενες μετρήσεις. Πέρα από την τρέχουσα εβδομάδα, η σεζόν θα κλείσει με ακόμα δύο τουλάχιστον σημαντικές έρευνες έως το πρώτο 10ημερο του Ιουλίου. Μετά οι πολιτικοί όλων των κομμάτων θα ξεχυθούν σε εκλογικές περιφέρειες για δουλειά και λίγες στιγμές ξεκούρασης, καθώς η άτυπη προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.

21%

Το ποσοστό δεν σημάδεψε μόνο την ημέρα του Αλέξη, αλλά και του Κυριάκου. Ο Πρωθυπουργός, αφού συναντήθηκε θεσμικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τασούλα, άλλαξε ρούχα

και κατέβηκε στο Ελληνικό. Εκεί τον περίμενε ο οικοδεσπότης Οδυσσέας Αθανασίου της Landa, ο Ανδρέας Σιάμισιης μεγάλος χορηγός του EKO Rally Acropolis, o αγαπημένος Νικ Χαρντ, και ο υφυπουργός Βρούτσης, για να δει από κοντά την υπερειδική, η οποία είναι στο Ellinikon Sports Park. Σήμερα ξεκινάει.

Ο Κυριάκος το καταευχαριστήθηκε οδηγώντας ένα υδρογονοκίνητο -γιαπωνέζικο καμάρι!- GR Yaris 2026 Aero Performance

με συνοδηγό τον Mads Ostberg εργοστασιακό οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με τις Ford και Citroen.

Παρά τον μεγάλο πειρασμό που δίνει τόσο η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ελληνικού, όσο και οι υψηλές στροφές της πίστας, ο Κυριάκος-βράχος. Έριξε το βάρος στην επίσης εντυπωσιακή επίδοση της μείωσης των τροχαίων.

«Εικοσιένα τοις εκατό μείωση στους θανάτους, ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Προφανώς δεν μας ικανοποιεί μόνο αυτή η απόδοση. Θέλω να ελπίζω, το βλέπουμε από τα στοιχεία του 2026, ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία. Θέλουμε να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο» επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

15%

Δεν είναι όλα τα ποσοστά τόσο ευχάριστα για την κυβέρνηση. Ίσως ένας από τους λόγους που στην έρευνα της Real Polls η ΝΔ έχει μια ελαφρά πτώση, οφείλεται και στην συγκυρία που έπεσε πάνω στο posokanei. Πως αντιδρούν οι πολίτες στα θέματα της ακρίβειας και τι θέλουν τελικά;

«Ο κόσμος δεν πείθεται από επικοινωνιακά εργαλεία» σημειώνει ο ερευνητής. «Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μόλις το 15,4% εμπιστεύεται «εργαλεία διαφάνειας και σύγκρισης τιμών», ενώ προκρίνονται σαφώς οι έλεγχοι και τα πρόστιμα στα καρτέλ (39,9%) και η μείωση φόρων (38,7%)».

Λογικό. Αν και τα «εργαλεία» μπορούν να δυναμώσουν την καταναλωτική συνείδηση, που δεν έχουν καθόλου οι Ελληνες, αλλά και να ξεμπροστιάσουν σουπερμαρκετάδες, χονδρέμπορους κλπ κλπ.

Το μπαρούτι και το σπίρτο

25%. Αυτό είναι το αγαπημένο ποσοστό του εθνικού δημοσκόπου Ανδρέα Δρυμιώτη, του ανθρώπου που επι δεκαετίες είχε με επιτυχία την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των εθνικών εκλογών. Ο Δρυμιώτης, απελευθερωμένος από τον προηγούμενο ρόλο του, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται συχνά στα ΜΜΕ ανάβοντας μικρές και μεγαλύτερες φωτιές με τις εκτιμήσεις και την ανάγνωση των δημοσκοπήσεων.

Χθες βράδυ ξαναχτύπησε με τον περίφημο κίνδυνο του 25% που φούντωσε τη ΝΔ. «Εγώ δεν φοβάμαι να μιλήσω» σημείωσε (One). «Βλέπω το μπαρούτι, βλέπω και το σπίρτο. Αν πάρει 25% η ΝΔ στην κάλπη, βγάζει 75 βουλευτές και υπάρχει ο κίνδυνος όλοι οι υπόλοιποι, ίσως όχι το ΚΚΕ, να μαζευτούν και να φτιάξουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, με στόχο να στείλει τον Κυριάκο στο Ειδικό Δικαστήριο για τις υποκλοπές, και να αλλάξει τον εκλογικό νόμο».

Στον συλλογισμό Δρυμιώτη πήρε αμέσως θέση η μπαρουτοκαπνισμένη Τόνια Αντωνίου.

«Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά» τόνισε. Και υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εμπειρία από τέτοιες πολιτικές, ως θύμα, όταν κατηγορήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου το βρώμικο ’89 και πήγε στο Ειδικό Δικαστήριο.

Μπορεί κάποιοι να μην την γουστάρουν την Τόνια, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί ότι ξέρει, πότε και πως να το λέει.

Σας Φιλώ

Η Πυθία