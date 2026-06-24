Δημοσκόπηση RealPolls: Ασφαλές προβάδισμα ΝΔ, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

H ικανότητα να λύνει τα προβλήματα είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο οι περισσότεροι πολίτες επιλέγουν ποιο κόμμα θα ψηφίσουν στις εκλογές, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της ReallPolls.

Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό (46%) θεωρεί ότι το βασικό διακύβευμα είναι η πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση.

Η πανελλαδική έρευνα των RealPolls/Protagon, η έκτη του 2026, διεξήχθη το τριήμερο 20-22 Ιουνίου σε δείγμα 1.537 πολιτών και αποτυπώνει μια νέα συνθήκη στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η ΕΛ.Α.Σ. δείχνει να εδραιώνεται ως δεύτερη δύναμη, σημαντικά πίσω από τη ΝΔ, αλλά και πολύ μπροστά από τους άλλους διεκδικητές. Στη δημοσκόπηση, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τη διπλάσια επίδοση από αυτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Την ίδια ώρα, το κυβερνών κόμμα, αν και υφίσταται μια φθορά, συνεχίζει να απολαμβάνει την ασφάλεια ενός στέρεου σώματος ψηφοφόρων που ιεραρχούν ως βασική προτεραιότητα την σταθερότητα.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ReallPolls που δημοσιεύθηκε στο protagon.gr, στις 6,9 μονάδες καταγράφεται το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (ΕΛΑΣ) κερδίζει 4,1 μονάδες στην πρόθεση ψήφου σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, Μάιο.

Στην πρόθεση ψήφου (Πίνακας Ι), η ΝΔ μετρήθηκε στο 25,8%, υποχωρώντας από το 27,5% της έρευνας του Μαΐου, αλλά σημαντικά πάνω από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου (24,6%). Στη δεύτερη θέση με αύξηση των ποσοστών στο 18,2% (από 14,1% τον Μάιο) η ΕΛ.Α.Σ, ενώ τρίτη είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% έχοντας όμως απωλέσει δύο μονάδες από την προηγούμενη έρευνα. Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι στο 8,9%, με μια οριακή αύξηση των ποσοστών του από τον περασμένο μήνα, όμως και πάλι τέταρτο. ΚΚΕ (5,4%), Ελληνική Λύση (4,5%) και Φωνή Λογικής (3,3%) είναι εντός του ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ενώ εκτός είναι η Πλεύση Ελευθερίας (2,8%), το ΜέΡΑ25 (2%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1%) και η Νίκη (0,9%).

Δείτε εδώ την δημοσκόπηση:











Διαβάστε επίσης