Ανδρουλάκης: «Μόνος παράγοντας σταθερότητας το ΠΑΣΟΚ» - Επίθεση σε κυβέρνηση και Τσίπρα

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο παράγοντα σταθερότητας και πολιτικής αλλαγής χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα.

Κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο με σταματημένη λειτουργία υπουργείων και προετοιμασία για όλα τα σενάρια.

Τόνισε ότι η διαχείριση των "κόκκινων" δανείων πρέπει να στηρίξει τους δανειολήπτες με 120 δόσεις και αυστηρότερους κανόνες για τα funds.

Επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι και τα δύο κόμματα έχουν ευθύνη για την πολιτική αδιαφάνεια και οπισθοδρόμηση.

Υπογράμμισε την ανάγκη για διάκριση των εξουσιών, ισχυρή δικαιοσύνη και σεβασμό των θεσμών ως προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη στην πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη. Snapshot powered by AI

«Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων σε σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συζητώντας απόψε με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά από τη συχνότητα του ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής αλλαγής, την οποία θα ενσαρκώσει και θα κάνει πράξη «μία πολιτική δύναμη σοβαρή, με συνέπεια, που δεν θα απογοητεύσει ξανά τους πολίτες, που θα οριοθετήσει τις εξουσίες της -εμείς θα το κάνουμε, το λέω και θα το κάνουμε-. Όχι ανεξέλεγκτη πολιτική εξουσία. Όρια σχέσης με τους ολιγάρχες. Ισχυρή δικαιοσύνη. Διάκριση των εξουσιών. Για να έχουμε μία κοινωνία που εμπιστεύεται την πολιτική αλλά και μια οικονομία που να μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχουν πολιτικά παιχνίδια που υπονομεύουν τις επενδύσεις».

Σε εποχές τοξικότητας και μισαλλοδοξίας

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα “Μητσοτάκη-Τσίπρα”, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μισαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μία περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης».

Όπως περιέγραψε ο κ. Ανδρουλάκης, τα δυο συστήματα εξουσίας που βίωσαν οι πολίτες από τη διακυβέρνηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

«Το “επιτελικό κράτος” του Κυριάκου Μητσοτάκη με ό,τι έχει επιφέρει σε θεσμούς, δημοκρατία, οικονομία, κοινωνία, και ένα προσωπικό κόμμα ΙΧ με ό,τι έγινε εκείνα τα χρόνια και που θυμόμαστε πάρα πολύ καλά –“θα σκίσουμε τα μνημόνια”, “ένας νόμος-ένα άρθρο”, δημοψηφίσματα που άλλαζαν αποτελέσματα, στησίματα πολιτικών αντιπάλων, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη-. Βαθύ κράτος τότε και τώρα-. Αυτά σημαίνουν σταθερότητα; Σημαίνουν ότι πάμε μπροστά; Σημαίνουν πολιτική αλλαγή; Ή σημαίνουν οπισθοδρόμηση; Σημαίνουν οπισθοδρόμηση. Η επιλογή της ελληνικής κοινωνίας στο πρόσωπό μου και στην παράταξή μας είναι επιλογή προόδου, συνέπειας, αξιοπιστίας, πολιτικής αλλαγής, αλλά και μια επιλογή χωρίς εξαρτήσεις. Αυτή η επιλογή είναι σήμερα η σύγχρονη επιλογή για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι να ζήσουμε τις περιπέτειες του χθες».

Τι είπε για την ακρίβεια

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε ότι «έχουμε ακρίβεια που φτάνει στα ευρωπαϊκά δεδομένα και μισθούς οι οποίοι δεν ακουμπούν έστω τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών δεδομένων. Και θα δώσω ένα απλό παράδειγμα, με επίσημα στοιχεία: Τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι δεύτεροι μικρότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εδώ, έχουμε μία χώρα με τεράστιες ανισότητες. Τεράστια ακρίβεια, τεράστιες ανισότητες».

Τα κόκκινα δάνεια

Σχολιάζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, επισήμανε: «Ο κ. Πιερρακάκης πήρε πολιτική πρωτοβουλία ή έρχεται να εφαρμόσει "κουτσά" μία απόφαση του Αρείου Πάγου για μια καταχρηστική πρακτική εις βάρος των δανειοληπτών; Είναι πολιτική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας; Όχι. Ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, που είπε ότι καταχρηστικά και παράνομα οι τράπεζες, αντί να βάζουν τον τόκο βάσει της μηνιαίας δόσης των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στο νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2010, υπολόγιζαν τον τόκο στο σύνολο του ποσού παρανόμως. Ήρθε, λοιπόν, σήμερα ο κ. Πιερρακάκης και λέει "όσοι έχετε μείνει στη ρύθμιση, θα πάρετε κάποια χρήματα πίσω από αυτά που καταχρηστικά σας πήραν οι τράπεζες". Ωραία. Εμείς, λοιπόν, ρωτάμε: οι υπόλοιποι; Τι θα γίνει με αυτούς που δεν άντεξαν την παράνομη πρακτική των τραπεζών και πετάχτηκαν έξω από τη ρύθμιση του νόμου του ΠΑΣΟΚ; Όταν οι τράπεζες τους πίεσαν με υπερβολικά ποσά τόκων και δεν άντεξαν, πρέπει το κράτος, από τη στιγμή που δικαιώθηκαν από τον Άρειο Πάγο, να έρθει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας.

Πάμε στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. 75 δόσεις λέει η κυβέρνηση. Ποιους αφορούν αυτές οι 75 δόσεις; Όλους; Εμείς λέμε 120 δόσεις για όλους. Με συγκεκριμένα κίνητρα γιατί το ιδιωτικό χρέος έχει πνίξει την ελληνική οικονομία. Έχουμε φτάσει σε δυσθεώρητα ποσά, σχεδόν 270 δισ. ευρώ. Ακόμη και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που η κυβέρνηση θεωρεί μια μεγάλη επιτυχία, αφορά ρυθμίσεις ενός πολύ μικρού ποσού και όσων αντέχουν μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις. Εδώ, λοιπόν, θέλει ένα άλλο περιβάλλον.

Funds: Ο κ. Τσίπρας άνοιξε την πόρτα στα funds, ήρθαν και έχουν σε ομηρία ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς τι λέμε; Επιτέλους πρέπει να σεβαστούν την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κώδικα που υπάρχει. Όποιος καταχρηστικά δεν τον σέβεται, πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις στα funds. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας εξωδικαστικός μηχανισμός που θα στηρίζει το δανειολήπτη. Και όχι λύσεις τύπου win-win που ακούω από κάποια στελέχη του κ. Τσίπρα. Τι σημαίνει win-win; Δηλαδή, και παραδώσατε τα "κόκκινα" δάνεια στα funds και τώρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που δεν κάνει τίποτα αλλά κάνει τον Πόντιο Πιλάτο προς όφελος των funds, δίνετε μία λύση win-win. Δεν υπάρχει win-win. Υπάρχει στήριξη των ανθρώπων που προσπαθούν να αντέξουν. Αρκεί να τους δώσουμε ρυθμίσεις και κίνητρα»

Αντίπαλος η κυβέρνηση

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, επέμεινε ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές, για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία.

Όμως, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο κ. Τσίπρας; Θα σας πω τη δική μου ανάγνωση για το πρόβλημα της χώρας που είναι δομικό και είναι η κουλτούρα διακυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει υπουργικό συμβούλιο, είναι το επιτελικό κράτος που είναι το σύστημα εξουσίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντί να έχουμε περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερο διάλογο, περισσότερη συνεννόηση και περισσότερη διαβούλευση στην ποιότητα δημοκρατίας, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει Πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποιον από το κόμμα του, στους θεσμούς κάνει συνεχώς παιχνίδια αδιαφάνειας τα οποία είναι γνωστά. Και λέμε σήμερα ότι η πολιτική αλλαγή είναι να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα, με ένα κόμμα Ιδιωτικής Χρήσης; Δηλαδή, να φύγει το ένα σύστημα ΙΧ και να έρθει ένα άλλο σύστημα ΙΧ;»

Και συμπλήρωσε: «Το μοντέλο και η κουλτούρα διακυβέρνησης δεν είναι επιμέρους. Είναι το κορυφαίο ζήτημα που παράγει την αδιαφάνεια, τη διαφθορά. Η βασική διαφορά η δική μου και του ΠΑΣΟΚ σήμερα από αυτά τα συστήματα εξουσίας είναι κάτι πολύ απλό: έχω και έχουμε αξιοπιστία, δεν έχουμε και δεν έχω εξαρτήσεις».

Μίλησε για την ηθική ήττα του κ. Μητσοτάκη που «φαίνεται από το ότι ένα συντριπτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πιστεύει ότι είναι διεφθαρμένοι» συμπληρώνοντας ότι πέρασε η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου ότι «αυτό δεν θα αλλάξει με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Άρα, πέρασε μια προπαγάνδα ότι είμαστε όλοι το ίδιο.

Προσωπικά πρεσβεύω ένα άλλο μοντέλο εξουσίας, έναν άλλο τρόπο αντίληψης διαχείρισης του κράτους, όχι κράτος-λάφυρο, διάκριση των εξουσιών και, επιτέλους, ένα σοβαρό πόλεμο κατά της διαφθοράς με ένα κράτος που σέβεται τα χρήματα του πολίτη» υπογράμμισε επιπλέον.

Περί συνταγματικής αναθεώρησης

Ερωτηθείς για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι «η συναίνεση είναι τι θα γράφουν τα άρθρα μετά. Επειδή, λοιπόν, γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, θα σας πω το εξής. Θα μου πείτε: "καλά, δεν τους εμπιστεύεστε; Αν δημόσια δεσμευτούν ότι σήμερα με το 180, μετά και με 150 η διατύπωση θα είναι αυτή την οποία συμφωνήσατε δημοσίως". Με ποια αξιοπιστία; Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης για το άρθρο που αφορούσε στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας; Έλεγε "αναθεωρώ το άρθρο, για να μην εργαλειοποιείται και πηγαίνουμε σε πρόωρες εκλογές αλλά θα κρατήσω το πνεύμα του νόμου, ώστε ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι ευρύτερης αποδοχής". Και είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που χρησιμοποίησε την αλλαγή του Συντάγματος, για να επιλέξει έναν βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας».

Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ

Επιχειρηματολόγησε για την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.

«Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ένα παραδοσιακό κόμμα. Ο τρόπος που έχω χειριστεί πολλά πράγματα δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο παραδοσιακό. Είναι και απέναντι στα συμφέροντα. Έχει αυτονομία. Και αυτό προκύπτει από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν. Μία διαφορετική προσέγγιση δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ έγινε πρώτο θέμα για μία εβδομάδα. Και χθες η απαξίωση της πρότασης του πρωθυπουργού από την κα. Μπακογιάννη και τον κ. Αθανασίου έγινε μονόστηλο. Αν είχα κάνει στη χώρα, στους θεσμούς, στην οικονομία και στην κοινωνία, ό,τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο. Εδώ, λοιπόν, κάποιοι έχουν προστάτες, που προσπαθούν ό,τι λάθος και να κάνουν, να το φτιασιδώσουν», σημείωσε.

Οι προγραμματικές διαφορές των κομμάτων

Μιλώντας για τις προγραμματικές διαφορές των κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε:

«Το ΠΑΣΟΚ είχε τον φόρο στα μερίσματα στο 15%. Ποιος τον μείωσε; Ο κ. Τσίπρας τον μείωσε από 15% στο 10% και ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την παράδοση και το πήγε 5%. Άρα, αυτοί που μείωσαν τον φόρο στους πιο ισχυρούς, έρχονται σήμερα και λένε ότι ατζέντα τους είναι να τον αυξήσουν τον φόρο.

"Κόκκινα" δάνεια: Win-win λύση. Δεν υπάρχουν win-win λύσεις. Εμείς στηρίζουμε τους δανειολήπτες που είναι σε ομηρία γιατί αλλιώς το πρόβλημα και ο εκβιασμός των funds σε αυτούς τους ανθρώπους θα κλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια. Ποιοι πούλησαν τα "κόκκινα" δάνεια στα funds; Το ΠΑΣΟΚ; Ξεχνάμε τι έγινε; Δισεκατομμύρια ευρώ "κόκκινα" δάνεια των τραπεζών με το νόμο Τσίπρα-Καμένου πέρασαν στα funds χωρίς κριτήρια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς κανόνες και ρυθμίσεις που θα προστατεύσουν τον δανειολήπτη, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να περνούν πολύ δύσκολα.

Και το Υπερταμείο: Ακούω τώρα τελευταία και λένε να αξιοποιήσουν τη δημόσια περιουσία. Ποιος το έκανε το Υπερταμείο; Ποιος δέσμευσε τον πλούτο της χώρας 99 χρόνια; Άρα, καλό θα είναι, όταν προτείνουμε κάτι, να θυμόμαστε και ποιοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές ακούω για το παρελθόν, αλλά αυτοί που μιλάνε για 30-40 χρόνια πριν, ξεχνούν τι έγινε πριν 7 χρόνια.»

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Ερωτηθείς για το κόμμα ΕΛΑΣ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Το κόμμα αυτό διαμορφώθηκε χωρίς να υπάρχει μία κυβερνητική ατζέντα για την πολιτική αλλαγή. Είναι ένα κόμμα προσωπικό ενός πρώην πρωθυπουργού. Είναι δικαίωμά του. Εμείς δίνουμε τον δικό μας αγώνα. Να εκφράσουμε τον προοδευτικό κόσμο της χώρας. Να εκφράσουμε ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά πλέον λένε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κατάσταση στα νοσοκομεία και την παιδεία. Να εκφράσουμε ανθρώπους που έκαναν άλλες επιλογές, όχι γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά για έναν άλλο λόγο. Διότι, αυτά που λέμε είναι χρήσιμα και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Έχουμε το στελεχιακό δυναμικό για να έχει καλύτερες μέρες ο ελληνικός λαός. Η πολιτική ουσία είναι μία: εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία».

Σχολίασε, τέλος, ότι «ήδη η Νέα Δημοκρατία είναι σε προεκλογική περίοδο. Τα υπουργεία δεν λειτουργούν, έχουν κατεβάσει κάτω τα στυλό, κάνουν όλοι προεκλογική εκστρατεία. Θεωρώ ότι προετοιμάζονται για οποιοδήποτε σενάριο».

Διαβάστε επίσης