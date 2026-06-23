«Πρόεδρε ζεις, εσύ μας οδηγείς» – Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

Snapshot Στις 23 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με παρουσία στελεχών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, συνδέοντας την πολιτική του παρακαταθήκη με τη διεύρυνση κοινωνικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πολιτική του Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις σημερινές διεκδικήσεις.

Η πορεία του Παπανδρέου συνδέθηκε με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981 και σημαντικές κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου «έφυγε» από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996, σε ηλικία 77 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολιτικό αποτύπωμα που σημάδεψε τη μεταπολιτευτική Ελλάδα.

Σήμερα (23/06), πραγματοποιήθηκε πολιτικό μνημόσυνο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία στελεχών, βουλευτών, ιστορικών μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και μελών της οικογένειας Παπανδρέου.

Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Τόνια Αντωνίου και ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ενώ, παρέστησαν επίσης μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, κομματικά στελέχη και πολίτες που συνδέθηκαν πολιτικά με την περίοδο της «Αλλαγής».

Δίπλα από τα τριαντάφυλλα στο μνήμα, υπήρχαν και σημειώματα που έγραφαν: «Πρόεδρε, λείπεις» και «Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς».

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου «άλλαξε την Ελλάδα», σημειώνοντας πως η πολιτική του παρακαταθήκη συνδέεται με τη διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την πολιτική ενσωμάτωση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων στη μεταπολιτευτική Ελλάδα.

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην Ιστορία. Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς.

Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα pic.twitter.com/AXclffGo8m — Nikos Androulakis (@androulakisnick) June 23, 2026

Η διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981, με σημαντικές κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αλλά και με έντονες πολιτικές συγκρούσεις που σημάδεψαν τη μεταπολιτευτική περίοδο. Για τους υποστηρικτές του υπήρξε ο ηγέτης που έδωσε φωνή στους «μη προνομιούχους», ενώ, για τους επικριτές του αποτέλεσε τον εκφραστή ενός μοντέλου διακυβέρνησης που επηρέασε καθοριστικά την πορεία της χώρας.