Ανδρουλάκης: Η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελεί πηγή έμπνευσης
Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου
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Το έργο των κυβερνήσεων της αλλαγής και τη διεθνής εμβέλεια του Ανδρέα Παπανδρέου υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου πως ο ιδρυτής του κόμματος παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. «Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα», πρόσθεσε.
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