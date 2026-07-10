Συνεχίζεται το χάος για την ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Όλοι «σίγουροι» για αντιθετικά σενάρια

Η απλή ερώτηση «θα γίνει αύριο ΚΕ;» έχει αναχθεί σε πρόβλημα για δυνατούς λύτες, αφού ανάλογα με το ποιο στέλεχος απαντά στην ερώτηση, η απάντηση είναι διαφορετική.

Πολάκης και Παππάς, αν και δεν είναι σαφές αν παραμένουν σε κοινή γραμμή επί της ουσίας, ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι η χθεσινή ακύρωση της συνεδρίασης της ΚΕ που έγινε από την αν. Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, είναι ανυπόστατη καθώς δεν έχει κανένα δικαίωμα να λάβει τέτοια απόφαση. Σε αυτή τη γραμμή εντάχθηκε και ο πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας Φώτης Κουβέλης, ο οποίος προσήλθε στην Κουμουνδούρου και εξέφρασε τη θέση ότι η ΚΕ οφείλει να συγκληθεί αύριο, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Σε δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης ξεκαθάρισε ότι η ΚΕ «αύριο θα γίνει οπωσδήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της Αναπληρώτριας Γραμματέως, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γι' αυτό και με το βήμα που μου δίνεται, καλώ όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, αύριο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham στην πλατεία Καραϊσκάκη».

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς σχολίασε ότι η ΚΕ θα γίνει κανονικά βάσει του καταστατικού, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Παύλος Πολάκης θα επανέλθει στην ΚΟ και ότι διαδικαστικά ζητήματα δεν θα λύσουν πολιτικά, αναφερόμενος στη γραφειοκρατική διαδικασία με την οποία θα γίνει η επαναφορά του με δεδομένο ότι μετά την παραίτηση Φάμελλου, η ΚΟ τελεί χωρίς αρχηγό.

Από την άλλη πλευρά όμως, άλλα στελέχη που έχουν επιτελικό ρόλο ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι η ΚΕ δε θα συνεδριάσει αύριο, προκαταλαμβάνοντας μάλιστα ότι ακόμη κι αν κάποιοι προσέλθουν, δε θα υπάρξει απαρτία. Οι ίδιοι τονίζουν ότι η ενδεδειγμένη διαδικασία είναι να συνεδριάσει οργανωμένα τις αμέσως επόμενες μέρες η ΠΓ, στη συνέχεια η ΚΟ εντός της εβδομάδας, και το άλλο Σάββατο να συγκληθεί και η ΚΕ. Όπως εξηγούν, οποιαδήποτε συνάντηση άλλων μελών της ΚΕ δε θα έχει πολιτική και κομματική υπόσταση.

Σε κάθε περίπτωση, το ραντεβού που έχει δοθεί από το ένα στρατόπεδο για την αυριανή συνεδρίαση της ΚΕ ισχύει κανονικά.

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