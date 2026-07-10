Βουτιά στο άγνωστο για ΣΥΡΙΖΑ: Η ετεροχρονισμένη παραίτηση Φάμελλου και η νέα κόντρα για ΠΓ και ΚΕ

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος παραιτήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος αδυναμία υποστήριξης άλλου πολιτικού σχεδίου και αποφεύγοντας τον διχασμό στο κόμμα.

Η παραίτηση Φάμελλου προκάλεσε ένταση και διαφωνίες για τη διαδικασία συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, με την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά να αναβάλλει τη συνεδρίαση επ' αόριστον.

Ο Παύλος Πολάκης αμφισβήτησε την απόφαση αναβολής και κάλεσε τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκέντρωση για τη διασφάλιση της διεξαγωγής της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Δεν υπάρχει προς το παρόν συμφωνία για μετακίνηση του Σωκράτη Φάμελλου στην ΕΛΑΣ, παρά τις φήμες. Snapshot powered by AI

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Πέμπτης η δήλωση παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι πληροφορίες που μιλούσαν για το ενδεχόμενο παραίτησής του την εντόπιζαν χρονικά εντός της συνεδρίασης της ΚΕ και μόνο υπό την αίρεση ότι διαπίστωνε πως έχει απωλέσει την πλειοψηφία του ανώτατου κομματικού οργάνου.

Η παραίτησή του όμως ανακάτεψε τα χαρτιά στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συζήτηση αμέσως μετά να περιστρέφεται επί της διαδικασίας, καθώς αμέσως μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη τα στελέχη «πάγωσαν» διαπιστώνοντας την μονομερή απόφαση της αν. Γραμματέα του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά να αναβάλει τη συνεδρίαση.

Φάμελλος: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο

Στην εκτενή δήλωση παραίτησής του, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν φαίνεται να μετανιώνει για την απόφαση της προηγούμενης ΚΕ. Αντιθέτως υπεραμύνεται της απόφασης χαρακτηρίζοντάς τη «θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ».

«Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες», ανέφερε ο κ. Φάμελλος για τον δικό του ρόλο.

Παράλληλα επιτέθηκε στα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης χωρίς να τα κατονομάζει, τονίζοντας ότι «ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023».

Ο κ. Φάμελλος πάντως άσκησε κριτική και στην ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι «παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων».

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή. Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση», ήταν τα λόγια με τα οποία έκανε γνωστή στα μέλη του κόμματος και τους πολίτες την απόφασή του να αποχωρήσει από την προεδρία.

Το παρασκήνιο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα, μια σειρά στελεχών, ακόμη και πρόσωπα που βρίσκονταν στον κλειστό του κύκλο, εισηγούνταν την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο κ. Φάμελλος φαίνεται να είχε απορρίψει πολλές φορές στο παρελθόν τέτοιες εισηγήσεις, ωστόσο κατά τις τελευταίες ημέρες, με τη μεγάλη πίεση που άσκησε δημόσια, αλλά και πίσω από τα φώτα, ο Παύλος Πολάκης, σχηματίστηκε η αντίληψη σε πολλά στελέχη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έχει δυνατότητα επιβίωσης με τον ίδιο στην ηγεσία.

Οι πρόσφατες αποχωρήσεις κεντρικών στελεχών, αλλά και η απόφαση αρκετών που θα αποχωρήσουν στο μέλλον, να μην προσέλθουν στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως οδήγησαν τον κ. Φάμελλο στη συνειδητοποίηση ότι η διατήρηση της πλειοψηφίας στην ΚΕ θα ήταν αδύνατη. Ταυτόχρονα, στενοί συνεργάτες του προέδρου που δεν είχαν αποχωρήσει μέχρι τώρα, φέρονται να είχαν ενημερώσει τον κ. Φάμελλο για την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν αμέσως μετά τη συνεδρίαση της ΚΕ.

Σε ό,τι αφορά πάντως το πολιτικό μέλλον του Σωκράτη Φάμελλου, πληροφορίες του Newsbomb επιβεβαιώνουν ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει η παραμικρή συμφωνία για μετάβαση του Σωκράτη Φάμελλου στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Χάος για τη συνεδρίαση ΠΓ και ΚΕ

Οι πρώτες πληροφορίες μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ επέμεναν ότι η συνεδρίαση της ΚΕ του Σαββάτου θα γίνει κανονικά και ότι μάλιστα, η ΠΓ θα συνεδριάσει αύριο, Παρασκευή, προκειμένου να καταλήξει και στην εισήγησή της.

Όμως όλα άλλαξαν όταν η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, απέστειλε ενημέρωση προς όλα τα μέλη της ΚΕ ότι λόγω της παραίτησης του προέδρου, η συνεδρίαση αναβάλλεται επ' αόριστον, καθώς η σύγκλησή της είχε γίνει εκτάκτως με τη συλλογή υπογραφών.

Η αντίδραση των κεντρικών στελεχών του κόμματος ήταν άμεση.

Ο Παύλος Πολάκης μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης στη Ναυτεμπορική και τον δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη καταφέρθηκε ευθέως κατά της κ. Σαπουνά διαμηνύοντας ότι «δεν έχει καμία νομιμοποίηση η συντρόφισσα Σαπουνά να λέει τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, χρέη προέδρου εκτελεί η πολιτική γραμματεία, την οποία μαζί με άλλα μέλη θα συγκαλέσουμε αύριο το πρωί, κατά τις 12 η ώρα, προκειμένου να πάρει απόφαση και να επιβεβαιώσει ότι η κεντρική επιτροπή θα γίνει κανονικά το Σάββατο».

Ο Γιάννης Μπουλέκος, με δήλωσή του στο newsbomb.gr ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι η ΚΕ είχε συγκληθεί κατόπιν αιτήματος 73 μελών της ΚΕ, στη λογική ανάκλησης της προηγούμενης συλλογικής απόφασης και όχι κατά του προέδρου. «Άρα δεν συντρέχει κανένας πολιτικός λόγος και η κ. Σαπουνά έχει λειτουργήσει κατά παράβαση του Καταστατικού», ξεκαθάριθσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Παππάς που σε ανάρτησή του τόνισε ότι «το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».

Ραντεβού στην Κουμουνδούρου

Οι δηλώσεις της Αναστασίας Σαπουνά πάντως δεν έδειξαν να έχει την πρόθεση να πάρει πίσω την απόφαση αναστολής της διεξαγωγής της συνεδρίασης. Η ίδια είπε ότι σήμερα θα αναζητηθεί κατάλληλη ώρα για τη συνεδρίαση της ΠΓ και μελλοντικά θα αποφασίσει για τη διεξαγωγή της ΚΕ.

Σε αυτό το ενδεχόμενο επιχειρεί να βάλει τέρμα ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος καλεί σήμερα σε συγκέντρωση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 12, ώστε να εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή της συνεδρίασης της ΠΓ, η οποία με τη σειρά της θα εισηγηθεί στην ΚΕ του Σαββάτου, που η αν. Γραμματέας θέλει να αναβάλει.

Παράλληλα, καλεί τα μέλη της ΚΕ να προσέλθουν κανονικά στο ξενοδοχείο WYNDHAM στο κέντρο της Αθήνας στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου, ακυρώνοντας στην πράξη την αναβολή της συνεδρίασης.

Ο κ. Πολάκης έχει θέσει ταυτόχρονα και τα βασικά επίδικα της συνεδρίασης της ΚΕ καθώς και τον οδικό χάρτη του επόμενου διαστήματος:

- επαναφορά του ίδιου στην ΚΟ

- εκλογή νέου προέδρου της ΚΟ, με τον ίδιο να θέτει υποψηφιότητα

- ανατροπή της προηγούμενης απόφασης της ΚΕ περί άκριτης στήριξης στην ΕΛΑΣ

- χάραξη στρατηγικής για την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές

- εκλογή εκλογικής επιτροπής.

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