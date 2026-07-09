ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση Φάμελλου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα, μια σειρά στελεχών, ακόμη και πρόσωπα που βρίσκονταν στον κλειστό του κύκλο, εισηγούνταν την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου.

Ο ίδιος φαίνεται να είχε απορρίψει πολλές φορές στο παρελθόν τέτοιες εισηγήσεις, ωστόσο κατά τις τελευταίες ημέρες, με τη μεγάλη πίεση που άσκησε δημόσια, αλλά και πίσω από τα φώτα, ο Παύλος Πολάκης, σχηματίστηκε η αντίληψη σε πολλά στελέχη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έχει δυνατότητα επιβίωσης με τον ίδιο στην ηγεσία.

Εκτός από τις εισηγήσεις πάντως, στελέχη που βρίσκονταν κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο, αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα από το κόμμα, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο στη διαπίστωση ότι η διατήρηση της πλειοψηφίας στην ΚΕ θα ήταν αδύνατη. Ταυτόχρονα, στενοί συνεργάτες του προέδρου που δεν είχαν αποχωρήσει μέχρι τώρα, φέρονται να είχαν ενημερώσει τον κ. Φάμελλο για την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν αμέσως μετά τη συνεδρίαση της ΚΕ.

Όλα αυτά τα στοιχεία, φαίνεται πως λειτούργησαν σωρευτικά ώστε να πιέσουν τον Σωκράτη Φάμελλο στην απόφαση της παραίτησης, χωρίς να δώσει την τελευταία μάχη στην ΚΕ, την πλειοψηφία της οποίας όμως, στελέχη του διαβεβαίωναν ότι δεν έχουν απωλέσει.

Σε ό,τι αφορά πάντως το πολιτικό μέλλον του Σωκράτη Φάμελλου, πληροφορίες του Newsbomb, επιβεβαιώνουν ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει η παραμικρή συμφωνία για μετάβαση του Σωκράτη Φάμελλου στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Τα επόμενα άμεσα βήματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου - Κανονικά η ΚΕ του Σαββάτου

Ολική ανατροπή των σεναρίων που αφορούσαν τα όσα θα γίνουν στην ΚΕ του Σαββάτου, φέρνει η ξαφνική παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την απόφασή του να παραιτηθεί, η οποία έρχεται ως άμεση συνέπεια και των αλλεπάλληλων παραιτήσεων των τελευταίων ημερών και της συνεπακόλουθης απώλειας της πλειοψηφίας εντός της ΚΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος ανοίγει τον δρόμο για νέες εξελίξεις στο κόμμα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η παραίτηση δε θα οδηγήσει σε αναβολή της συνεδρίασης της ΚΕ του Σαββάτου.

Αντιθέτως, αύριο κιόλας θα συγκληθεί συνεδρίαση της ΠΓ, ώστε να καταλήξει στην πολιτική απόφαση που θα αποτελέσει την εισήγησή της προς την ΚΕ του Σαββάτου.

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Την εισήγηση θα κάνει είτε η αν. Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, είτε κάποιος εκπρόσωπος της νέας πλειοψηφίας που θα αναδειχτεί στην ΠΓ.

Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ώρες και ημέρες θα υπάρξει «βροχή» νέων παραιτήσεων, στελεχών που βρίσκονταν μέχρι τώρα στο πλευρό του κ. Φάμελλου και πλέον απελευθερώνονται ώστε να υπάρξει μετακίνηση προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, άμεσα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκλέξει νέο Πρόεδρο, με τον Παύλο Πολάκη να έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για τη θέση όταν ζήτησε την παραίτηση Φάμελλου, ενώ δεν αποκλείεται τη θέση αυτή να διεκδικήσει και η Ρένα Δούρου.

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